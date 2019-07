Nejlepší český basketbalista Tomáš Satoranský bude hrát v příští sezoně za tým Chicago Bulls. Ve slavném klubu by si měl během tří let vydělat 30 milionů dolarů, v přepočtu 673 milionů korun, a stát se tak nejlépe placeným českým sportovcem. Zprávu o jeho přestupu z Washingtonu přinesl renomovaný americký novinář Adrian Wojnarowski, který působí v televizi ESPN.

"Od začátku jsme nechtěli krátkodobý kontrakt. Ty tři roky byly něco, o co jsme usilovali. Za to jsme šťastní. Tušil jsem, že zájem bude větší a z více týmů. Doufal jsem v to, protože jsem věděl, co jsem za poslední dva roky udělal a ukázal v NBA," uvedl Satoranský v tiskové zprávě České basketbalové federace.

Sedmadvacetiletý hráč, který má v zámořské NBA za sebou zatím tři sezony, si díky novému angažmá výrazně polepší. Dosavadní tříletá nováčkovská smlouva mu zaručovala dohromady devět milionů dolarů.

30 milionů dolarů vydělá během příštích tří let basketbalista Tomáš Satoranský v americkém klubu Chicago Bulls.

"Nejde jen o peníze, byť jsou důležité. To, jakou dostanete v klubu šanci, je do značné míry založeno právě na tom, kolik máte na pásce. Vedení přirozeně chce, abyste hrál, protože vám platí velké peníze," uvedl Satoranský v květnovém rozhovoru pro HN.

S průměrným ročním příjmem deset milionů dolarů (224 milionů korun) bude mít více než hokejista Jakub Voráček. Ten si v příští sezoně zámořské NHL vydělá o něco méně, 9,25 milionu dolarů.

Dosavadní jedničkou finančního žebříčku českých sportovců byl fotbalový brankář Petr Čech, který si podle pořadí sestavovaného magazínem Forbes z loňského srpna přišel za rok na 242 milionů korun před zdaněním. V dresu londýnského Arsenalu ale letos ukončil kariéru a jako funkcionář se vrátil do Chelsea, kde chytal dříve.

V zámořské lize dosud Satoranský odehrál 210 utkání v základní části a dalších 16 v play-off. V uplynulém ročníku zaznamenal v každém zápase v průměru 8,9 bodu, pět asistencí a 3,5 doskoku. Ve všech třech případech šlo o jeho nejlepší čísla v NBA.

O českého rozehrávače měly po vydařené sezoně podle zámořských médií zájem Dallas, Indiana, Orlando, Boston, ale také jeho dosavadní klub Washington Wizards, který mu předložil takzvanou kvalifikační nabídku. Ta vychází z předchozího kontraktu, pozice na draftu i minutového vytížení a činila 3,9 milionu dolarů ročně. Ze Satoranského se tak stal chráněný volný hráč a Washington měl možnost nabídky od jiných týmů dorovnat.

Ve Washingtonu pomohlo Satoranskému k větší porci zápasů dlouhodobé zranění Johna Walla, v Chicagu by měl ale strávit na palubovce ještě více času. V Bulls hledají prvního rozehrávače do základní sestavy a toto místo by mohl zaujmout právě český reprezentant. V týmu se navíc setká i s nedávným spoluhráčem Otto Porterem, který k Bulls přestoupil letos v únoru.

Slavný tým šestinásobných šampionů NBA, v jejichž dresu zářil v 90. letech minulého století Michael Jordan, za sebou nemá příliš vydařenou sezonu. S pouhými 22 vítězstvími byl čtvrtým nejhorším celkem základní části.