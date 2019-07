Nestačilo ani 18 hodin nepřetržitého a intenzivního vyjednávání. Lídři zemí Evropské unie na summitu v Bruselu v pondělí neúspěšně řešili, kdo by měl obsadit klíčové funkce v EU, především post šéfa Evropské komise. Po pondělním krachu bude schůzka pokračovat v úterý dopoledne. Český premiér Andrej Babiš (ANO) zdůraznil, že pokud by neprosadil svou, považoval by to za podobný diktát ze strany unie, jako když byly členské státy Česko, Slovensko a Maďarsko v roce 2015 přehlasovány ohledně povinných kvót na přijímání uprchlíků.