Ve slovníku politiků, politologů a komentátorů se začíná stále frekventovaněji objevovat sousloví "předčasné volby". Někteří o nich hovoří jako o nejlepší cestě ze současného politického trápení, které dostalo Česko nejen do politické, ale i ústavní krize. Ovšem to neznamená, že jsou za dveřmi. Cesta k pádu vlády, potažmo k předčasným volbám, je ještě dlouhá. Aby k nim došlo, muselo by být splněno několik podmínek.

