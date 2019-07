Smrky v Česku v důsledku sucha ve velkém vymírají. Jejich budoucnost je nejspíše jen vysoko v horách. "S klimatickými změnami ale mají problém všechny dřeviny. Smrk u nás má největší zastoupení, a proto je to na něm nejvíce vidět, problém ale mají i borovice a mnohé listnaté stromy," popisuje vážnost situace při procházce lesem 20 kilometrů jižně od Brna vystudovaný lesník Tomáš Pařík. "Smrky to 'vědí', proto poslední roky tak dramaticky plodí," dodává a ukazuje na čtyřmetrový stromek obsypaný šiškami. Roste asi 15 let. Smrk ztepilý přitom běžně produkuje semena až kolem šedesátky.