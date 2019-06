Výrobcům alkoholu hrozí výrazné zmenšení reklamního prostoru. Národní protidrogová koordinátorka Jarmila Vedralová chce reklamu vykázat jen do míst, kde se alkohol prodává a pije. Televizní spoty by mohly běžet až po 22. hodině, navíc by musely obsahovat varování o zdravotním riziku. Likérkám a pivovarům se ale plány vládní úřednice nelíbí.