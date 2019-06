Krize kolem výměny ministra kultury by mohla sociální demokracii dovést k rozhodnutí vystoupit z vládní koalice. Předseda vlády a šéf ANO Andrej Babiš nepomohl ČSSD prosadit odvolání Antonína Staňka u prezidenta Miloše Zemana a jmenování stranického místopředsedy Michala Šmardy šéfem úřadu. Zeman s přijetím demise otálí již měsíc. Včera požadavek, aby se vyjádřil do neděle, odmítl. Prezident prý třicet let v politice nepřijal jediné ultimátum a vydírání vždy pokládal za drzost.