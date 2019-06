Přestože hlavním tématem tohoto týdne v Poslanecké sněmovně bylo hlasování o nedůvěře vládě Andreje Babiše, do hry se neplánovaně vrátila ještě jedna myšlenka. Debata o tom, jestli by strany pravého středu neměly vytvořit blok, jehož cílem by bylo porazit Andreje Babiše a jeho hnutí ANO, se do české politiky vrací pravidelně. S blížícími se parlamentními volbami v roce 2021 přišel s tímto nápadem tentokrát čerstvý předseda Starostů a nezávislých Vít Rakušan.

Týden v komentářích HN Máte zájem o informace v širších souvislostech? Zadejte Vaši e-mailovou adresu a každý pátek dopoledne od nás dostanete výběr komentářů, které se během týdne objevily na stránkách Hospodářských novin. Těšit se můžete na komentáře Petra Honzejka, předního ekonoma Tomáše Sedláčka, kardiologa Josefa Veselky a dalších. Výběr pro vás připravuje šéfeditor iHNed.cz Jan Kubita. Přihlášením se k odběru newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení, více informací ZDE. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit. Přihlásit se k odběru