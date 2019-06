HN: Andrej Babiš nedávno na Facebook napsal, že už "je líp", takže není důvod protestovat. Myslíte si to také?

Z hlediska mnoha statistik − HDP na hlavu, nezaměstnanost atd. − je na tom Česko dobře. Jenže je nutné si uvědomit dvě věci. Zaprvé za to nemůže tahle vláda. Vlastnost čtyřletých volebních období v demokracii je, že politik často sklízí to, co nezasel. A to je případ současnosti. A zadruhé: nynější nespokojenost občanů není materiální. Jsme lidské bytosti, a ne s odpuštěním prasátka, která se orientují jen podle biologických potřeb. Lidem na demonstracích dnes vadí způsob vládnutí, Babišův učebnicový střet zájmů, jeho pocit, že se proti němu spikla EU atd. Mimochodem, ani komunistický režim nepadl kvůli tomu, že by lidé umírali hladem. Opravdu si nevybavuju, že by na transparentech v roce 1989 bylo napsáno "chceme německý supermarket". My chtěli svobodu a evropské, nikoliv sovětské hodnoty.