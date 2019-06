Celkem 34 miliard rublů (asi 12 miliard korun) investuje ruský stát do roku 2024 do výstavby čističek odpadních vod na Bajkalu. Sibiřské jezero je stále častějším cílem převážně domácích turistů, pro které ale není připravena dostatečná infrastruktura. Poradce ruského prezidenta Sergej Ivanov nedávno v moskevském listu Vedomosti varoval, že kvůli chaotické výstavbě a rozšiřování ubytování bude potřeba příliv turistů regulovat. V minulém roce jich tuto přírodní rezervaci navštívil rovný milion.

Ještě před deseti lety byla největší hrozbou pro ekosystém Bajkalu obří celulózka ve městě Bajkalsk. Do jezera chrlila až 50 milionů tun chemických látek ročně. Závod byl ale právě kvůli ochraně životního prostředí koncem roku 2013 uzavřen. Brzy se zprovozní i čističky na přítoku Bajkalu, řece Selenze, do níž proudí splašky z půl­milionového města Ulan-Ude. Nyní tak Bajkal podle Ivanova ohrožují hlavně turisté. "Přímo na břehu jezera vyrostly stovky malých hotelů, ale ani jeden není napojen na kanalizaci, protože tam žádná není. Všechno teče do Bajkalu," prohlásil Ivanov.

Nedostatek čističek se týká nejen nově postavených hotelů. "Přes devadesát procent obcí kolem Bajkalu nemá žádné čističky a z těch, které je mají, je osmdesát procent v havarijním stavu," říká vědecká tajemnice sibiřského oddělení Ruské akademie věd Irina Orlovová. Ta také upozorňuje, že dalším problémem jsou divoké skládky, z nichž mohou jedovaté látky prosáknout do přísně chráněného jezera. "Mohou za to i přísné zákony. Skládku nelze budovat v ochranné zóně, která ale může být široká až 80 kilometrů. Takže odvážet odpadky z pobřeží zabere mnoho času a je to nákladné," říká výzkumnice z Irkutsku Natálie Sokolovová.