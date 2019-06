Filmová trilogie Matrix mi kdysi přišla trochu nafouknutá. Tři díly by se bývaly daly zhustit do jednoho lepšího, hlavně ten poslední už postrádal nápady a byl zaměnitelný se snímky typu Vetřelec nebo Terminátor. Nejlepší z celé trilogie byla scéna, kdy se Neo probouzí ve své schránce a dívá se kolem sebe na nekonečnou řadu inkubátorů, či jak to nazvat. A zjišťuje, že lidé si jen myslí, že žijí, přitom ve skutečnosti jen leží ve vodě a jsou zdrojem energie pro stroje. Neo začíná žít skutečný život, vidí, jak je realita ošklivá a otřesná. Má atrofované svaly, stěžuje si, že ho bolí oči. "Nikdy jsi je nepoužíval," zní odpověď Morfea, jeho kolegy z odboje, který chce režim strojů svrhnout.