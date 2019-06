Žádný muž nevyhrál wimbledonskou dvouhru tolikrát jako Roger Federer. Přestože má švýcarský elegán "splněno", půjde od pondělí do bitvy o zisk devátého titulu. Měsíc a týden před osmatřicátými narozeninami. Bude nasazen jako dvojka, takže ve finále by se jako předloňský vítěz mohl utkat s loňským, Novakem Djokovičem, nasazeným jako číslo 1.

Svět sportu je už takový, že se v něm hojně spekuluje o lecčems. O datu odchodu slavného tenisty ze scény se spekuluje už hodně dlouho. Teď o to víc, že nadcházející slavný londýnský turnaj sám Federer označil za příhodné místo pro případný konec. Jenže důležitá jsou jiná jeho slova na dané téma: "Opravdu nevím."

Nebo jsou tu slova ještě důležitější? Vedle toho, že Federer zdůraznil důležitost zdraví a také toho, aby jej hraní dál bavilo, postavil vysoko fakt, jak se na jeho kariéru dívá rodina. Těžko říct, nakolik do toho mluví desetiletá dvojčata-dcery nebo pětiletá dvojčata-synové. Zato je pro toho, kdo chce spekulovat, dobré se zajímat, co na manželův kočovný život říká matka všech čtyř dětí − o tři roky starší Mirka. Rodačka ze slovenských Bojnic ještě jako Vavrinecová bývala hráčkou první světové stovky, a tak pochopení jistě má. Ale že by nekonečné?

Federerův příklad rozhodně ukazuje, jak významná může být podpora partnera či partnerky špičkového sportovce, a to nejen v otázce konce kariéry, ale kariéry celé i její úspěšnosti. Nejsou všichni Jaromír Jágr, jemuž v úspěchu nezabránil žádný rozchod.