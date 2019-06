Stanleyův pohár už putuje po světě. Předávají si ho hráči vítězného týmu St. Louis Blues a ukazují ho lidem většinou tam, odkud pocházejí. Dlouho žila naděje, že by trofej pro nejlepší zámořský hokejový tým po osmi letech znovu zavítala i do Trenčína, odkud pochází Zdeno Chára. Rozhodující sedmý zápas finále však jeho tým Boston Bruins prohrál a slovenský obránce hodlá léto využít i k tomu, aby ve dvaačtyřiceti nasbíral síly na příští sezonu. Mohla by být jeho poslední v NHL. I když, kdo ví…

Kapitán Chára se bil jako lev. Po úderu pukem do obličeje nosil speciální kryt a ustál všechny následné ataky soupeřů, ne snad zákeřné, ale férové taky zrovna ne. Po prohře těžko hledal správná slova: "Věřili jsme, že to dokážeme, všichni jsme si to představovali jinak. Takový ale bývá sport. Nezůstává nám nic jiného než vstát a jít dál." Ano, dál. Chára bostonskému týmu věří až tak, že ho za rok vidí opět ve finále.

Aby Bruins dál hodně vyhrávali, je v jeho zájmu sportovním i materiál­ním. Mohutný bek se musí smířit s tím, že ve svém věku v NHL už lukrativní smlouvu nedostane. V březnu dostal nový roční kontrakt na dva miliony dolarů s možným výkonnostním bonusem 1,75 milionu. Oproti letošku si pohorší o třetinu až o tři pětiny, podle toho, jak daleko se Boston dostane.

Ze současného kádru bude mít jedenáct Chárových spoluhráčů lepší plat. On sám se na maximum dostal v roce 2011 po prvním a dosud jediném zisku Stanley Cupu − tehdy bral i s bonusy 8,5 milionu dolarů.