Obránce si dal oraz a já jsem dal gól, prohlásil s onou krutou nadřazeností vítězů blonďatý Španěl ke své vítězné trefě ve finále mistrovství Evropy 2008. Slavnější a významnější branku Fernando Torres nedal a že jich za kariéru nastřílel požehnaně! Když takřka rovných deset let poté odešel "na důchod" vydělávat do Japonska, žádná sláva z toho nebyla. Dávno ztratil výkonnost z nejlepších let a po ročním angažmá v týmu Sagan Tosu usoudil, že je čas zabalit kariéru nadobro.