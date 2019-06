Ruská tajná služba FSB navrhuje pro šifrování provozu na ruských elektronických sítích používat vlastní algoritmus s poetickým názvem Kobylka. Jako první by na něj měly přejít státní úřady, později by se měli připojit všichni. Zapadá to do plánů Kremlu vybudovat v Rusku takzvaný suverénní internet. Jak ale upozorňují odborníci, výsledky jsou více než rozpačité.