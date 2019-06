Občanské iniciativy míní a ministryně spravedlnosti Marie Benešová mění. Respektive bere zpátečku, když se po úterní schůzce se zástupci občanské platformy Rekonstrukce státu, která měla vyřešit spory ohledně chystané ministerské novely zákona o státním zastupitelství, rozhodla návrh upravit.

Kritizovaná hrozba dominantní role šéfa justice při jmenování vedoucích státních zástupců má být odstraněna tím, že by klíčového pátého člena pětičlenné návrhové komise z řad nezávislých soudců nejmenovalo ministerstvo, ale předseda příslušného soudu. A Benešová ustoupila i v urychlení účinnosti normy. Místo roku 2022 má jít o začátek příštího roku.

Související Včera Příjemné mi to není, komentuje Benešová demonstrace. Požadavkům protestujících chce ale vyhovět Včera Ministryni spravedlnosti Marii Benešové (za ANO) opakované demonstrace za nezávislost justice a proti vládě Andreje Babiše (ANO) nejsou...

Je to úspěch? A čí? Dá se nalezený kompromis považovat za garanci nezávislosti justice, po níž volaly statisícové demonstrace spolku Milion chvilek pro demokracii?

Dá i nedá. Jak Benešová, tak zástupci Rekonstrukce státu po schůzce uvedli, že šlo o těžké jednání. Což naznačuje, že ministryni záleží na každém milimetru jejího návrhu. Kdyby skutečně chtěla dát požadovanou garanci justiční nezávislosti, stačilo se připojit k pirátské novele, která může vstoupit v platnost už na podzim, a už od té doby by byla zaručena neodvolatelnost nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana. Místo toho ale trvá na vládním návrhu, který však může Zemana "chránit" nejdřív od příštího roku. Přičemž k rozhodnutí postavit premiéra Andreje Babiše před soud kvůli jeho "čapí kauze" může dojít už předtím. Nikdo navíc nerozptýlil obavy, že se vláda může zbavit šéfžalobce Zemana těsně před vstupem novely v platnost a ještě podle dosavadních pravidel jmenovat nástupce, který by byl následně neodvolatelný až do konce mandátu.

Každopádně dohoda je politickým úspěchem Benešové. Rozkmotřit se s platformou, s jejímž protikorupčním étosem se kdysi identifikovalo hnutí ANO, by byla pro Babiše v době demonstrací další těžká rána.