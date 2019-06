Trumpovým problémem je jeho charakter. Biden s ním nebude soutěžit v urážkách. Americká Demokratická strana není podle politologa Williama Galstona tak levicová, jak by se mohla zdát z hlasitě proklamovaných programových cílů některých politiků, jako je například požadavek na uzákonění práva na práci. "Levice je nejvíce slyšet, ale středem strany tam není," říká Galston. Nejlepším kandidátem demokratů do prezidentských voleb 2020 by byl podle něho bývalý viceprezident Joe Biden.

