úterý 25. června

Americká centrální banka (Fed) minulý týden naznačila, že by v reakci na nejistoty ohledně dalšího ekonomického vývoje mohla v brzké budoucnosti začít snižovat úrokové sazby. Tento týden by mohly více napovědět proslovy klíčových centrálních bankéřů. V úterý vystoupí na setkání v New Yorku předseda Fedu Jerome Powell. Ve stejný den se k měnové politice vyjádří také prezident newyorského Fedu John Williams a prezident Fedu v St. Louis James Bullard. Jejich slova mohou zahýbat kurzem dolaru a cenami akcií.

středa 26. června

Na programu je měnověpolitické zasedání České národní banky. Na rozdíl od jednání, které se konalo na začátku května, se tentokrát neočekává, že by členové bankovní rady přistoupili ke zvýšení úrokových sazeb. Takzvanou dvoutýdenní repo sazbu ČNB naposledy zvýšila o čtvrt procentního bodu na rovná dvě procenta. Reagovala tak na přetrvávající inflační tlaky v ekonomice. Další růst sazeb se však v brzké budoucnosti nedá podle analytiků předpokládat. Důvodem je mimo jiné nejistota ohledně dalšího vývoje světového hospodářství.

V Praze se uskuteční valná hromada energetické společnosti ČEZ, s jejímiž akciemi se obchoduje na pražské burze. Jednat by se mělo zejména o výši dividendy. Představenstvo nedávno navrhlo částku 24 korun na akcii, to se však menšinovým akcionářům zdá být málo. Předchozí dva roky ČEZ vyplatil 33 korun, předtím byla dividenda několik let dokonce 40 korun. Michal Šnobr, jenž je spojený se skupinou J&T, navrhuje vyplatit 35 korun na akcii. Důvodem jsou očekávané vyšší zisky díky vyšším cenám elektřiny.

čtvrtek 27. června

Výsledky hospodaření za období od začátku března do konce května a rovněž za celý účetní rok 2019 (ten se liší od kalendářního roku) zveřejní americká firma Nike, výrobce sportovního oblečení a vybavení. Podle analytiků bude zajímavé sledovat, jak na hospodaření Nike dopadla vyšší cla na dovoz zboží do USA. V Číně společnost vyrábí boty a další produkty. Podle analytiků však jen malou část toho dováží do USA, takže dopad by neměl být velký.

pátek 28. června

V japonské Ósace je v pátek a v sobotu na programu summit G20, tedy nejvyspělejších zemí světa. Ještě více než na tuto událost se však pozornost investorů, ekonomů či analytiků upne na plánované setkání amerického prezidenta Donalda Trumpa a jeho čínského protějšku Si Ťin-pchinga. Jednat budou o obchodních vztazích obou zemí. Mítink se uskuteční po týdnech napětí, které se výrazně zvýšilo na začátku května. Tehdy Trump v reakci na to, že Čína ustoupila z některých dříve dojednaných věcí, uvalil nová a vyšší cla na dovoz čínského zboží.