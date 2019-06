Poptávka po investicích do realitních fondů roste. Nahrávají tomu i nízké úroky na vkladech v bankách, investoři se rozhlížejí jinde. Situace využila také domácí finanční skupina Wood & Company. Do nemovitostních investic se pustila v roce 2016. Její fondy koupily obchodní a kancelářský komplex Harfa v pražské Libni a nákupní centrum OC Šestka v Praze­-Ruzyni. To loni s dvouciferným výnosem prodala, ale Harfu dál rozvíjí.