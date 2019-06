Zatímco se všude ve světě hovoří o Průmyslu 4.0 jako o digitálním propojování s cílem vybudovat chytré továrny, je zde další trend, který je postaven na spolupráci strojů a lidí. Renesance poptávky po lidské kreativitě je reakcí na vývoj trhu, kdy zákazníci žádají vysoce individualizované produkty − takové, jaké dnes vidíme například v automobilovém průmyslu.

V mnoha teoretických pojednáních je konečným cílem Průmyslu 4.0 továrna se "zhasnutými světly", tedy plně automatizované výrobní zařízení bez přítomnosti lidských pracovníků. Již dnes existují továrny, které se blíží tomuto ideálu. Jednou z nich je výrobní zařízení na elektrické holicí strojky společnosti Philips v Nizozemsku, jejímiž jedinými lidskými pracovníky je devět specialistů výstupní kontroly. V Universal Robots si ale myslíme, že tímto směrem se průmyslová výroba vyvíjet nebude, naopak spíše dochází k fenoménu propojování lidí a robotů známé pod pojmem Průmysl 5.0.

Roboti lidi nenahradí

Podle průzkumu společnosti Accenture vidí 85 procent výrobních společností "propojování pracovní síly" jako jeden z hlavních trendů, které zavedou do svých výrobních procesů v příštích třech letech. Zatímco roboti jsou nedostižní ve výrobě standardních produktů, ve standardizovaných procesech a ve vysokých objemech, lidé přinášejí do každého produktu, do každé série jedinečnost požadovanou současnými zákazníky. A to přivádí lidské pracovníky zpět do hry.

Slavoj Musílek Působí jako ředitel pro střední a východní Evropu ve společnosti Universal Robots od roku 2015. Má zkušenosti s rozvojem a řízením obchodu ve velkých firmách jako Hewlett-Packard, Computer Associates, Juniper Networks a Rockwell Automations. Vystudoval ČVUT se specializací na technickou kybernetiku. Je ženatý a žije v Praze.

Úplné nahrazení lidí roboty není možné, protože lidé mají schopnosti, které roboti pravděpodobně nikdy mít nebudou. Jsou to stále "hloupé" stroje, které nedělají nic jiného, než že přijímají instrukce a generují data. Nemají znalost výrobních procesů, necítí přání zákazníků, nemají lidskou kreativitu a zkušenosti. To, co dnes vidíme na trhu, je budoucnost spojená s kolaborativními roboty (koboty), kde se roboti a lidé vzájemně doplňují a eliminují slabé stránky toho druhého.

Přestože existuje řada názorů hovořících o úbytku značného počtu pracovních míst v průmyslu, například podle organizace International Federation of Robotics vytvoří koboty v letech 2019 až 2022 jen v potravinářském průmyslu 70 až 90 tisíc nových pracovních míst.

Spoluprací k individualizaci

Ať již označíme nastupující trend jako Průmysl 5.0, nebo jiným termínem, jsme přesvědčeni, že koncept kobotů je odpovědí nejen na tyto, ale i na komplexnější požadavky malosériové výroby silně individualizovaných produktů.

Se svou flexibilitou, jednoduchostí ovládání, rychlostí nasazení do provozu a návratností investic do šesti až dvanácti měsíců představují koboti obrovské technologické i obchodní příležitosti pro podniky ze všech odvětví.