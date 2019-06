V areálu výrobce elektronových mikroskopů ­Tescan Brno panuje čilý stavební ruch. Za měsíc má být dokončená nová budova, která doplní stávající objekt z roku 2013. Firma své prostory rozšiřuje mimo jiné proto, že v Brně začíná vyrábět mikrotomografy, což jsou přístroje, které umožňují nahlížet do vnitřní struktury věcí, aniž by ji narušily. Do svého portfolia je zařadila poté, co její mateřská společnost Tescan Orsay Holding koupila belgický start-up XRE, který se zabývá jejich vývojem. V poslední době firma uskutečnila také akvizici německého distributora EOS a nově pronikla do Japonska. To bylo posledním velkým trhem, který jí na mapě světa chyběl.