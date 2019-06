Když potřebujete pojistit podnikání…

Na otázky spojené s problematikou pojištění podnikatelů odpovídá Pavel Wiesner, ředitel úseku podnikatelských rizik České podnikatelské pojišťovny.

Nabízíte komplexní podnikatelské pojištění. O jaký produkt mají podnikatelé z řad malých a středních podniků zájem?

U nás nabízíme podnikatelům pojištění ve formě balíčků, které jsou sestaveny z několika druhů pojištění tak, aby kryly co nejvíce případných rizik podle typu podnikatelské činnosti. Pro živnostníky a nejmenší podnikatele máme produkt Simplex, středním a malým podnikatelům nabízíme produkt Komplex. V oblasti podnikatelského pojištění nabízíme i individuální krytí připravené pro konkrétní klienty zcela "na míru". Toto individuální pojištění připravujeme prostřednictvím makléřských společností pro střední a velké klienty jak z komerční oblasti, tak pro veřejný sektor.

Proč je dobré, aby se podnikatelé pojistili?

Stále platí, že základem je pojištění majetku a odpovědnosti za způsobenou újmu, a to nejen pro velké firmy, ale také pro malé a střední podnikatele a živnostníky, a dodávám – v dostatečně vysokém limitu. Co považuji za naprosto nezbytné, pokud chce podnikatel přestát případnou velkou škodu, je pojištění přerušení provozu. A pokud k podnikání používáte auta, je potřeba myslet i na rizika spojená s vozovým parkem. Kromě povinného ručení, havarijního pojištění a vybraných připojištění jsou to třeba i rizika spojená s přepravou nákladu.

Co podle vás děláte jinak oproti konkurenci a co musíte umět, abyste na trhu dlouhodobě obstáli?

Pojištění podnikatelských rizik prošlo u nás obrovskou transformací. Produkty, které jsou dostupné na českém trhu, jsou svými parametry srovnatelné s tím, co nabízí trh evropský. Abyste byli úspěšnější než konkurence, musíte mít důvěru klientů a makléřů, nabízet perfektní služby a umět se rychle a efektivně přizpůsobit tomu, co klient potřebuje. A že to tak opravdu děláme, potvrzují získaná ocenění. Z nedávného vyhlašování makléřské soutěže Pojišťovna roku máme první místo právě za pojištění podnikatelů. V této kategorii jsme letos potřetí za sebou obhájili stříbro také v anketě Zlatá koruna.