Vypadá to, jako by ministři průmyslu a obchodu za ANO vybraní premiérem Andrejem Babišem nebyli zdatnými diplomaty. Po Martě Novákové, která poslechla výtku čínského velvyslance kvůli Tchaj-wanu, si nyní s představitelem jiného problematického státu zavdal její nástupce, a navíc vicepremiér Karel Havlíček. Na nedávné schůzce s ruským velvyslancem v Praze Alexandrem Zmejevským Havlíček podle několika zdrojů HN z ministerstev zahraničí a průmyslu tvrdil, že Česko poškozují sankce Evropské unie vůči Rusku a že by si přál jejich zrušení. Sankce unie zavedla po ruské agresi vůči Ukrajině v roce 2014.