Vždyť je přece naprosto absurdní, aby padala vláda kvůli obsazení jedné z mediálních rad v této zemi. Tak komentoval publicista Michal Semín koaliční bouři vyvolanou jeho kandidaturou do Rady ČTK v dresu SPD Tomia Okamury. Sociální demokracie pohrozila, že pokud se Semín do rady dostane, bude to konec vlády. Ale opravdu je zrovna složení kontrolního orgánu ČTK tak důležité, aby sloužilo jako klacek na Andreje Babiše?

