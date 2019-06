Mezinárodní obchod by měl, čistě teoreticky, pomáhat k bohatnutí těch zemí, které mu nekladou výrazné překážky. Kdo o poučce pochybuje, může se podívat, kam to státy usilující o soběstačnost dotáhly. Od zjištění, že zahraniční obchod pomáhá ekonomickému růstu, je už jen krůček k nápadu podporovat export. Ze státních peněz – kdo jiný by je na to dal. Státní agentury zajistí pokrytí některých rizik neoddělitelných od obchodu s daným teritoriem. Například politických.

