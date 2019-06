Nedostatky v zákoně o odpadech a oddalování nutných opatření na pozdější roky považují organizace zabývající se ochranou přírody a zásadami udržitelného společenského rozvoje za zásadní nedostatek prvního roku práce vládního kabinetu. Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) považuje výtky za neopodstatněné.

Zeleným aktivistům vadí už to, že vláda nepředložila nový zákon o odpadech do konce roku 2018, jak slíbila v programovém prohlášení, ale až letos v dubnu. Zástupci ekologických organizací a výboru pro životní prostředí se shodli, že návrh navíc nedostatečně podporuje recyklaci a prodlužuje dobu skládkování z roku 2024 na 2030.

"Prodloužení doby skládkování o šest let zvýší množství skládkovaných odpadů asi o šest milionů tun oproti nynějším plánům," tvrdí zástupci Hnutí Duha.

Podle Brabce je nový zákon naopak klíčem ke zvýšení recyklace a občany motivuje k ještě důkladnějšímu třídění odpadu.

Pochopení pro své stanovisko však nenašel u některých opozičních politiků. I podle poslankyně Dany Balcarové (piráti) návrh nesprávně podporuje spalování odpadu. "Skrývá se pod pojmem energetické využití odpadů. Smysluplné by bylo nastavení cirkulární ekonomiky, což se z návrhu zákona vytrácí," řekla.

Kritici uznávají, že zákon podporuje vyšší třídění, jak vláda slíbila, ale ne skutečnou recyklaci. Chybí v něm kroky ke zvýšení běžného používání výrobků z recyklátů, zdražení primárních surovin a žádné jeho ustanovení neřeší minimalizaci odpadu.

"Česko potřebuje nový zákon, ale pouze takový, který dokáže zajistit splnění nových evropských cílů. Mimo jiné tedy takový zákon, který zajistí, že za 15 let dokážeme přesunout zhruba 1,43 milionu tun komunálních odpadů ze skládek a spaloven do recyklace. Aktuální návrh zákona k tomu však zatím nevede," řekl výkonný ředitel České asociace odpadového hospodářství Petr Havelka. Jeho organizace kritizuje ministerstvo životního prostředí také proto, že nepočítá recyklovaný odpad podle metodiky Evropské unie. To zkresluje plnění plánu odpadového hospodářství a falešně řadí Česko mezi evropskou špičku v dané oblasti.

V připomínkovém řízení k návrhu odpadového zákona se sešlo více než tři tisíce podnětů. V dubnu zaslali zástupci svazů, asociací zaměstnavatelů, obcí a měst ministrovi otevřený dopis, ve kterém zákon kritizovali kvůli komplikovanosti a nedostatečné podpoře recyklace. "Připomínkové řízení nás nijak zvlášť nepřekvapilo, zákon jsme dlouho předjednávali hlavně s obcemi, které jsou pro nás klíčovým partnerem. Zákon brzy předložíme vládě," odpověděl Brabec. Do konce roku chce obcím nabídnout dotace z evropských fondů na vybavení odpadové infrastruktury, aby se mohly co nejrychleji přizpůsobit nové legislativě.

Podle evropských směrnic by se do roku 2035 měla recyklace komunálních odpadů navýšit na 65 procent z nynějších 38 procent a skládkování omezit na deset procent.