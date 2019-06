Představit si svůj život bez stresu dnes dokáže jen málokdo. Sice po tom toužíme, říkáme, jak rádi bychom si odpočinuli, zvolnili… Ale často nás pracovní úkoly doženou a naopak zůstáváme v práci déle, vynecháváme pauzy, prostě přidáme na tempu. Nakonec stejně zjistíme, že jsme na něco důležitého zapomněli. Američan David Allen tvrdí, že to jde i jinak. Základem jeho metody Getting Things Done je dosahovat výsledků, které chceme či potřebujeme, co nejúčinněji, a navíc s vynaložením nejmenšího nutného úsilí. Prostě místo fungování v obrovském stresu a tempu se naučit být produktivní, získat kontrolu a perspektivu nad svým životem.