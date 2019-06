Martina Nová z Hradce Králové se už několik let stará o nemocného otce. Má čtyřletou dceru a pracuje v ekonomickém oddělení místní firmy. Vypráví, že skloubit to všechno dohromady není vždy jednoduché. "Stíhat práci s péčí o dítě i tatínka je pro mě každodenní výzvou. Teď, když dcera chodí do školky, je situace lepší. I tak jsou ale dny, kdy by mi vše usnadnilo, kdybych v práci měla možnost odejít dřív nebo si pracovní dobu nastavit podle svých potřeb," říká. "Má štěstí na chápající nadřízené, často si s nimi nárazově domluví individuální rozvrh. "Ne vždy se ale potkají mé potřeby s potřebami a možnostmi firmy," dodává.

