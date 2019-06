Jste samostatní, ale ne sami

Radim Štantejský, ideamaker a manažer projektu OK Point, Broker Consulting

Franšízovému podnikání se v tuzemsku v posledních letech nebývale daří, působí zde už téměř tři sta konceptů. Co je ale důležitější, nad zahraničními převažují původní české koncepty v poměru dva ku jedné. Jedním z těch ryze českých projektů jsou naše pobočky OK Point, propojující finanční, bankovní a realitní služby na jednom místě.

Broker Consulting působí na trhu už 21 let, jako franšízor pak poslední zhruba čtyři roky. Právě dlouholeté předchozí zkušenosti v oborech, v nichž podnikáme − ve financích a realitách −, znalost trhu včetně legislativních podmínek a zejména již ověřené obchodní postupy a zaběhnuté systémy jsme vložili jako silný kapitál do rozjezdu franšízového konceptu. A přesně to zájemci o franšízu hledají. Silného partnera, který jim zajistí profesionální zázemí pro jejich podnikání.

Mezi zájemce o franšízové podnikání v oblasti financí a realit nejčastěji patří topmanažeři či vedoucí pracovníci, kteří po patnácti dvaceti letech v manažerských pozicích mají touhu vrhnout se na vlastní podnikání. Netroufají si ale začínat od nuly, a tak volí právě franšízový koncept, který jim dá potřebnou oporu, ale zároveň umožní dostatečnou svobodu v podnikání. Bývalí zaměstnanci mají pro franšízing skvělé předpoklady, mají zkušenosti s vedením týmu a jsou zvyklí respektovat pravidla zaměstnavatele, potažmo tedy franšízora.

Druhou velmi podstatnou skupinou zájemců jsou již zkušení podnikatelé, kteří uvažují o rozšíření nebo změně svého pole působnosti. Ti naopak disponují tím, že mají v dané lokalitě již vybudovanou klientelu a podnikatelské renomé.

Na franšízovém podnikání ocení právě možnost spolehnout se na silného obchodního partnera s tím, že mohou okamžitě rozjet svůj vlastní byznys.

Oba výše zmíněné typy franšízantů máme zastoupeny na OK Pointech. A jak bývalí manažeři, tak i podnikatelé se v našem konceptu "našli" a úspěšně provozují ne jednu, ale i více poboček.

Zájem o náš koncept je vysoký, pečlivě s potenciálními franšízanty ladíme případnou spolupráci a musíme si vybírat.

Naším záměrem je, aby OK Point byl pro franšízanta hlavní podnikatelskou činností s dlouhodobým výhledem a touhou budovat síť svých poboček.

V černých číslech do půl roku

Martin Hrůša, ředitel franšízové sítě Partners market Foto: archiv HN

Podpoře nových majitelů věnujeme v pobočkách Partners market hodně času. Máme pro ně připravený tým profíků, kteří jim pomohou v odborných oblastech. Právě kvůli silné podpoře a dobrému vzdělání se nám daří dostat pobočky do černých čísel nejpozději šest měsíců po rozjezdu a naše franšízy se řadí k těm nejziskovějším na českém trhu.

Nejúspěšnější pobočky dosahují milionového obratu měsíčně, průměrné mají 600 tisíc korun měsíčně. V současnosti jich funguje už 81, do konce roku bychom jich chtěli mít 100.

Úspěšní majitelé Partners marketů jsou osobnosti, které se rychle zorientují ve finančním poradenství a zároveň dokážou vést a motivovat své zaměstnance.

Aktivně se podílejí na budování a rozvoji pobočky a uvědomují si, že musí počítat s maximálním nasazením alespoň po dobu prvních tří let. Pak si mohou najít někoho, kdo za ně byznys povede. Pouhý investor neuspěje. Základem úspěchu je opravdu čas a nasazení, stejně jako když budujete jakoukoliv novou firmu.

Důležité je umět získávat správné lidi, řídit je, ukazovat směr a rozvíjet jejich schopnosti. To umíme každého naučit − jak naším tréninkovým a vzdělávacím programem, tak i sdílením zkušeností a rad od ostatních našich poboček. A znalost oblasti financí je výhodou, nikoliv podmínkou.

V úvodním programu se zaměřujeme na to, jak franšízant zvládá činnosti, které ho budou čekat po otevření. Prochází osmidenním intenzivním vzděláváním zaměřeným na fungování pobočky a finančních služeb, které poskytuje.

Klienti Partners marketu nemusí obcházet žádné další finanční domy − u nás si zařídí běžný účet, hypotéku, veškerá pojištění i investice a spoření.

S podnikatelem rovněž zvládneme připravit byznysplán, který slouží v prvních letech jako návod, jak úspěšně budovat své podnikání. Součástí je i první kolo výběrových řízení na pracovníky pobočky.

Podnikat v Partners marketech se daří i ženám. Nejúspěšnější pobočku vede právě franšízantka, tento byznys tedy není jen striktně mužskou doménou.

Přehledný a funkční franšízový systém a možnost stát se ředitelkou a majitelkou bankovní a poradenské pobočky, to je pro ženy zajímavá podnikatelská možnost, kterou umí díky své systematičnosti a píli velmi dobře využít.