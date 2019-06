Když si v roce 1981 Slovák Šimon Šicko jako malý kluk zahrál svou první počítačovou hru, okamžitě ho to uchvátilo. V šedi socialismu najednou objevil barevný svět neomezených možností. Dnes vede vývojářské studio Pixel Federation, jehož tituly jako TrainStation nebo Diggy's Adventure hraje 80 milionů lidí ve více než 200 zemích.

Jeho cesta do herního průmyslu ale vedla oklikou přes kariéru architekta. "Studoval jsem v 90. letech, kdy nebyly žádné školy pro vývojáře her a mě ani ve snu nenapadlo, že bych se tím mohl živit. Vybral jsem si architekturu i proto, že v naší rodině máme samé výtvarníky, sochaře a designéry," vypráví 44letý podnikatel.

Na Slovensku se podílel například na návrhu interiéru hudebního klubu Spojka a v Česku zase spolupracoval na projektech s renomovaným architektem Romanem Kouckým.

Šimon Šicko (44 let) Spoluzakladatel a výkonný ředitel společnosti Pixel Federation, která vyvíjí hry především pro mobilní telefony. Předtím pracoval pro firmu 10tacle Studios. Původní profesí přitom není vývojář her, ale architekt. Vystudoval Vysokou školu výtvarných umění v Bratislavě. V letošním roce získal titul slovenského EY Podnikatele roku.

Architektura má limity, hry ne

K počítačovým hrám se dostal, když ho vývojářská firma 10tacle Studios oslovila, aby jí jako architekt navrhl do hry město. "Zjistil jsem, že mě to strašně baví. Reá­lná architektura má spoustu limitů a musíte přistoupit na řadu kompromisů. V herním světě nic takového neřešíte," líčí Šicko.

Práce architekta a herního vývojáře je podle něj v řadě věcí podobná. "Musíte řešit estetickou i funkční stránku a umět komunikovat s těmi, kteří vaše nápady převedou do reality," popisuje.

Projekt, na kterém v 10tacle Studios pracoval, ale dopadl neúspěchem a firma nakonec zkrachovala. Těsně předtím se Šicko a několik jeho kolegů rozhodli, že založí vlastní vývojářské studio. Byli mezi nimi Marián Fridrich, Filip Fischer a také Šickova manželka Lucia. V roce 2007 tak položili základy Pixel Federation.

Jeden z nejúspěšnějších slovenských start-upů dnes zaměstnává přes 200 lidí a loni měl obrat skoro 35 milionů eur (asi 900 milionů korun). Vyvíjí především hry pro mobily. "Došlo nám, že abychom uspěli, nemůžeme být jen vývojáři her, ale musíme se stát i jejich distributorem. Hledali jsme proto nejvhodnější platformu a tehdy to byl Facebook. Dnes je ale hraní her na této sociální síti v naprostém útlumu, a tak jsme se přeorientovali více na mobily," líčí Šicko.

Budoucnost je herní předplatné

Své tituly, jako jsou TrainSta­tion, Diggy's Adventure, Seaport či Emporea, nabízí hráčům prostřednictvím obchodního modelu free to play. "Mohou si je zahrát zdarma, nebo zaplatit a zažít o trochu víc zábavy. Někteří naše hry hrají třeba 10 let a ještě nezaplatili ani euro a jiní u nás utratili i stovky eur," přibližuje Šicko.

Rozhodování, zda hráči zaplatí, ovlivňují emoce. Například u Diggy's Adventure je to nedočkavost. Hráč má určité množství energie, která mu v průběhu hry přibývá i ubývá. Když mu dojde, může buď hodinu počkat, než se mu sama dobije, nebo zaplatit poplatek a dobít si ji hned.

Další hra TrainStation je zase založená na sběratelství vlaků. Zhruba 70 procent jejího obsahu je zdarma a 30 procent je exkluzivních za poplatek. Ti, kteří touží mít ve sbírce všechny vlaky, musí zaplatit.

"Neuznáváme model, kdy hráči musí platit, aby vyhráli. Co je pro nás ale do budoucna zajímavé, je herní předplatné na způsob filmových portálů jako Netflix. V současnosti tuto možnost testujeme a za měsíční poplatek dáváme našim zákazníkům k dispozici veškerý obsah," říká podnikatel.

Čtyři pětiny příjmů pochází z poplatků od zákazníků a pětina z videoreklam. Podíl reklam na obratu by ale firma chtěla navýšit na 30 až 40 procent.

Kočky proti vysavačům

U každého nového titulu si firma nejprve testuje, jestli o něj bude zájem a zda na něm dokáže vydělat. Na základě analýzy dat také hry neustále upravuje. Na marketing přitom dává od jednoho do dvou milionů eur měsíčně.

Letos Pixel Federation vydává dvě nové hry. Jednou z nich je Steam Cats, ve které bojují kočky proti vysavačům. "Cílíme s ní spíše na mladší lidi ve věku kolem 18 let. Jde o specifický žánr, kdy hráč přijde jen jednou nebo dvakrát za den, udělá strategické rozhodnutí a jinak hra funguje sama," přibližuje šéf firmy.

Druhou novinkou je 3D pokračování TrainStation. V tomto formátu připravuje Pixel Federation také pokračování Diggy's Adventure, které ale vyjde až na konci roku 2020.

Herní průmysl bude podle Šicka letos poprvé stagnovat. Loni se v něm točilo přes 130 miliard amerických dolarů a dlouhou dobu neustále jen rostl. "Teď je ale znát, že chybí nová platforma, kde by bylo možné hrát hry. Mobily už nestačí," tvrdí Šicko.

Virtuální realitě se tolik nedaří

Chvíli to vypadalo, že by touto platformou mohla být virtuální realita. Nicméně té se zatím nedaří tak dobře, jak se předpokládalo. Hry pro virtuální realitu vyvíjí i firma Pixel Federation, nemají ale příliš velký úspěch.

"V segmentu B2C, který cílí na koncové zákazníky, jsou prodeje virtuálních her obecně slabé. V oblasti B2B, tedy v prodeji firmám, se to pomalu rozbíhá, ale je to velmi pozvolná cesta," líčí Šicko.

Virtuální realita podle něj zatím není dostatečně uživatelsky přátelská. Řadě lidí je z jejího používání špatně, uživatelé mají zároveň pocit, že ztrácejí kontrolu nad tím, co dělají v reálném světě, a vyvstává i otázka, jak hygienické je používání speciálních brýlí.

"Časem to bude obrovský trh, ta technologie ale potřebuje ještě určitý vývoj. Budoucnost je ve spojení virtuální reality s rozšířenou realitou, kdy vidíte reálný obraz světa doplněný o počítačem vytvořené obrazy," říká Šicko.

Je přesvědčený, že v budoucnu půjde o tak dokonalou technologii, že lidé nedokážou rozpoznat, co je skutečnost a co fikce. Místo brýlí podle něj budeme mít na krku třeba čipy.

"Virtuální realita ale může také pomoci lidstvu přežít a odvrátit ekologické katastrofy. Už nyní třeba ve Švédsku pokleslo cestování letadlem o osm procent, protože si lidé uvědomují, že to škodí planetě. A cestování ve virtuální realitě může být řešením," myslí si podnikatel.

Tento vývoj podle něj půjde ruku v ruce s rozvojem umělé inteligence. "Jednoho dne nás umělá inteligence překoná a my se s tím budeme muset umět vyrovnat. Nejen herní, ale i celý zábavní průmysl bude hrát velkou roli v tom, jak budeme žít naše životy," domnívá se šéf Pixel Federation.

Středoevropské Silicon Valley

Slovenský podnikatel je vizionář nejen v oblasti vývoje technologií, ale i rozvoje podnikání v re­gionu střední Evropy. Rád by v oblasti mezi Bratislavou, Vídní, Budapeští, Brnem a Prahou vytvořil platformu Danube Valley pro předávání inspirace, jejíž myšlenka vychází z americké startupové Mekky Silicon Valley.

"Americké firmy využívají sdílení svého know-how a dobrých i špatných zkušeností mnohem víc než evropské společnosti. Třeba česká technologická scéna je z mého pohledu neuvěřitelně rozdrobená, všichni mají velká ega a panují tam zbytečné konflikty. A to bych chtěl změnit," říká Šicko.

Organizuje tak setkání firem ze střední Evropy, které se od sebe mohou navzájem učit. "Je to návrat k myšlence Rakouska-Uherska. Věřím totiž, že společně dokážeme udělat mnohem víc," zamýšlí se Šicko.