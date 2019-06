Typické jsou pro ně oranžová a černá barva, pulty z přírodního dřeva a především vůně čerstvého ovoce. Udeří do nosu každého, kdo prochází kolem. Prodejny řetězce se šťávami a zmrzlinami Fruitisimo jsou téměř ve všech nákupních centrech větších měst po celém Česku a člověk na ně narazí i na ulici nebo v kancelářských komplexech. Je to také ukázka toho, jak díky franšízingu malá firma vzniklá ze studentského nápadu expandovala po celé republice a nyní má pobočky i na Slovensku a v Maďarsku.

"Mít hodně prodejen dělá nejlepší marketing," říká Jan Hummel, spoluzakladatel značky a její nynější nadpoloviční vlastník. Čím více provozoven, tím je totiž firma více vidět a snáze vejde do povědomí zákazníků. Fruitisimo má v současnosti 80 prodejen a z toho 40 jsou franšízy.

Začínali jako zmrzlináři

Firma začala klasicky jako start-up − nápad dvou studentů, kteří přišli s něčím, co tehdy v Česku nikdo nedělal. Jan Hum­mel s kamarádem Tomášem Lichtenbergem odjeli v roce 2000 do Spojených států na brigádu, kde pracovali v luxusní restauraci. Když se vrátili, rozhodli se zkusit vlastní gastro byznys a stali se zmrzlináři.

"V tu dobu byl prodej zmrzliny v Česku na úplně nízké úrovni. Chtěli jsme to dělat jinak a lépe, i když budeme třeba dražší," vzpomíná Hummel, jak se po návratu z USA stal zmrzlinářem a jeho maminka z toho neměla radost.

Když oba studenti Fruitisimo zakládali, vůbec neměli v úmyslu z něj udělat velký řetězec. V roce 2003 otevřeli první Fruitisimo v Praze, čistě jako stánek se zmrzlinou.

Jan Hummel (38 let) Pochází z Prahy, vystudoval VŠE. Jako student odjel s kamarádem do USA, kde pracovali v luxusní restauraci. Vrátil se s nápadem rozjet gastro podnikání i v Česku. Fruitisimo založil v roce 2003, nyní vlastní 54% podíl. Je ženatý, má tři děti. Miluje sport, věnuje se windsurfingu a běhání.

Postupně se ale nabídka rozšířila na džus bar s rozličnou nabídkou čerstvých šťáv z ovoce a zeleniny připravených přímo před zraky zákazníka. To v té době v Česku chybělo.

Franšízant prodává zkušenosti

Síť se rychle rozrůstala. Hodně pomohl velký boom nákupních center, která se po roce 2003 začala v Česku rychle množit a kterých rok co rok přibývalo. A v každém z nich bylo i Fruitisimo.

Když už fungovalo 40 prodejen, rozhodli se jít cestou franšízingu a v roce 2013 prodali první franšízovou licenci.

"Franšíza je nejlepší způsob, jak zrychlit expanzi. Je ale důležité, aby firma, když už nabízí prodej franšízových licencí, za sebou měla zkušenosti. Protože právě ty zkušenosti spolu se značkou pak franšízorovi prodává. Když někdo v byznyse funguje rok a půl a chce prodávat franšízy, je to směšné," upozorňuje Hummel. Nyní stojí licence Fruitisima 150 tisíc korun, plus franšízant platí poplatky z tržeb tři až dvanáct procent podle individuálního nastavení.

Vliv značky je větší, než čekali

Díky franšízingu také majitelé Fruitisima zjistili, jak je vliv značky veliký. Před třemi lety na Slovensku koupili prodejnu, která fungovala na podobném principu jako Fruitisimo, ale beze jména. Jakmile prodejnu převzali, dali jí své typické oranžové logo a stánek vizuálně přepracovali podle svých pravidel, tržby se rázem zvýšily o 30 procent.

"Lidé mají spoustu věcí k řešení a nechtějí přemýšlet nad tím, který džus bar si vybrat. Jdou prostě tam, kde už to znají a vědí, co za své peníze dostanou," soudí Hummel.

Právě síla značky je důvod, proč je o licence Fruitisima poměrně velký zájem. Týdně volají tři až čtyři zájemci o franšízu. Ze začátku Hummel se společníkem chtěli, aby jejich franšízant byl živnostník a aby byl osobně na prodejně přítomen. Z tohoto konceptu ale ustoupili a nyní jeden jejich největší franšízant vlastní jedenáct prodejen. Je to nakonec koncept, který se osvědčil.

Franšízu kupují lidé z korporátů

Jak Hummel říká, u franšízového řetězce je velmi důležité, aby majitel vedl prodejnu dobře. Pokud totiž bude mít například špatnou obsluhu nebo špatně vyrobený produkt, poškodí tím všechny ostatní franšízory i mateřskou firmu. Zákazník totiž zanevře na značku jako na celek.

"Jako zákazník byste neměli poznat, jestli jde o franšízu nebo o kmenovou prodejnu. Hlavní úkol franšízora je mimo jiné hlídat, že i na pobočkách kvalita značky zůstala zachována," podtrhuje Hummel.

Fruitisimo Vzniklo v roce 2003, poté co se jeho zakladatelé Jan Hummel a Tomáš Lichtenberg vrátili z brigády v USA. V roce 2007 Fruitisimo vstoupilo na Slovensko, v roce 2016 i do Maďarska. Aktuálně má 80 prodejen, z toho 40 je franšízových. Jeden franšízant vlastní průměrně tři až pět prodejen. Cena licence je 150 tisíc korun pro klasické Fruitisimo a 250 tisíc korun pro formát Fruitisimo BistroCafé. Franšízant platí také poplatky 3–12 procent z tržeb. V roce 2017 se zakladatelé rozešli, Fruitisimo vede Hummel.

I proto si velmi pečlivě vybírá, komu licenci prodá. Všechny franšízanty zná osobně, a než uzavřou smlouvu, zajde si s nimi na večeři a poznávají se. Vzájemné poznávání trvá zhruba půl roku.

"Velmi často si franšízu kupují lidé z velkých korporací. Už nechtějí koukat do excelových tabulek, chtějí si ten byznys reálně zažít, osahat si jej," říká Hummel. Občas také přijde zájemce, který chce koupit franšízu manželce pro zábavu. "Franšízu pro manželku už předem odmítáme. Ona ji totiž často ve skutečnosti ani nechce," směje se Hummel.

Dalším častým důvodem odmítnutí franšízanta bývá nedostatek vlastního kapitálu. "Když má někdo půl milionu a zbytek si chce půjčit, je to málo. Minimální kapitál do začátku by měl být aspoň milion," soudí Jan Hummel.

Kvalitu hlídají falešní zákazníci

Roční obrat Fruitisima je nyní zhruba 350 milionů a má 650 zaměstnanců. Z toho polovina je na částečný úvazek. Jestli zaměstnanci pracují dobře, hlídá externí firma pomocí mystery shoppingu, tedy nákupu v přestrojení za běžného zákazníka. Kontroluje například čistotu prodejny i uniforem, vystavené ovoce, samotné džusy i úsměv prodavačů.

Když totiž v roce 2012 koupila Kofola hlavního konkurenta Fruitisima, síť fresh barů Ugo, svolal Hummel poradce, udělali brainstorming a rozhodli se oživit design prodejen, logo i motto. Nyní je heslem Live what you love a firma se snaží zdůraznit pozitivní emoce, které k nákupu džusů patří. I proto nabízí takzvanou garanci úsměvu, tedy že prodavač se na zákazníka usmívá, a pokud ne, džus je zdarma. "Zatím tuhle reklamaci nikdo neuplatnil," krčí rameny Hummel.

Fruitisimo jde do zelena

V blízké době chce Fruitisimo otevřít 12 nových poboček, ale víc než na expanzi se Hummel chce zaměřit na již fungující prodejny. Jednou z novinek, kterou chystá, je mobilní aplikace pro objednání drinků on-line − například z kanceláře nebo z domova.

A dále se chce zaměřit na ekologii, tedy aby se stále méně džusů prodávalo v jednorázových plastových kelímcích. Nechtějí je ale pouze vyměnit za kelímky z bioplastů.

"Nejlepší je, když odpad vůbec nevznikne. Už dlouho jednáme s ministerstvem životního prostředí a hledáme cesty, jak nabízet naše produkty bez jednorázových obalů," podotýká franšízor.

Už teď na těch prodejnách, kde je to možné, nabízí Fruitisimo šťávy do sklenic. Pokud si zákazník chce džus vzít s sebou, může si zakoupit zálohovanou plastovou lahev. Když ji pak přinese znovu k naplnění, získá pětikorunovou slevu.

"Je o to docela zájem. Zálohované lahve už používá zhruba dvacet procent zákazníků," oceňuje Hummel.