Na dovolené na Bali si všiml mladíků, kteří po ostrově jezdí na takzvaném fat biku, což je horské kolo se širokými pneumatikami. V tu chvíli dostal Miroslav Hradil nápad, že něco podobného bude mít jistě úspěch i v Praze. Zainvestoval tedy do kol nemalé peníze, pronajal si prostor v centru hlavního města a přivezl je do Česka. Kola se ale neujala a Hradilovi kromě zbytečných biků zůstal i nevyužitý pronajímaný prostor.

Shodou náhod v té době skončili ve vedlejším holičství dva lidé a Hradila napadlo, že vytvoří svůj první barber shop. Přitom do té doby o holičství nic nevěděl. Inspiroval se tedy v zahraničí − v USA, Rusku a na Ukrajině, kde jsou podle Hradila nejlepší holiči.

"Zprvu jsme měli jen dva lidi. Brzy jsme ale přibrali další dva holiče a pronajaté místo pro nás začalo být malé. Zrovna se ovšem uvolnil dvojnásobný prostor naproti přes ulici, což jsme hned využili. Já jsem chtěl následně hodně růst, a tak jsem začal vymýšlet nové koncepty a možnosti," popisuje majitel společnosti The Original Barber Miroslav Hradil.

Miroslav Hradil (35) Původně pracoval v gastronomii. Při dovolené na Bali ho ale zaujaly fat biky, které chtěl dovézt i do Česka. Podnikání mu nevyšlo, a když přemýšlel, co bude dělat s již pronajatým prostorem, rozhodl se založit barber shop. Dnes má jeho síť The Original Barber 11 vlastních poboček a jednu franšízovou.

Stříhání v sanitce

O služby pánského holičství byl od začátku velký zájem, lidé byli ochotni si za moderní střih připlatit. Hradil tak vymyslel projekt Barber Point, což jsou pobočky v obchodních centrech, kde jsou uprostřed pasáže malé stánky, kde vás ostříhají zkušení holiči.

První Barber Pointy vznikly v obchodním centru na Černém Mostě a Chodově. Ze začátku prý měli lidé ostych nechat se ostříhat na takto veřejném místě, kde prochází stovky lidí. Své zákazníky si Barber Pointy ovšem postupně našly.

Další nákupní centra, která chtěla něco podobného, se začala ozývat sama. Velmi brzy tak vznikly další holičské stánky v centrech v Letňanech, Hostivaři i Hradci Králové. Následně se ozval první zájemce o franšízovou licenci, a to známý plzeňský fotbalista David Limberský, který si otevřel The Original Barber v Plzni.

"Udělali jsme také pojízdnou sanitku, což je auto, ve kterém máme dvě holičská křesla. Takový luxusní pojízdný barber shop. Jezdíme s ním například po festivalech nebo různých byznysových akcích," říká Hradil.

Majitel barber shopu chce také otevřít jednu velkou pobočku, kde budou zaměstnanci pracovat sami na sebe. Zaplatí si za své vlastní křeslo a do práce si budou chodit, jak budou sami chtít. Přes společnost budou mít svůj rezervační systém, kde se klienti budou objednávat přímo ke konkrétnímu kadeřníkovi.

Design pobočky si volí franšízant

Prozatím Miroslav Hradil poskytl franšízovou licenci pouze jednomu zájemci, kterým je zmiňovaný fotbalista David Limberský. Uchazečů je prý ovšem mnohem více. Asi deset lidí ovšem hned na začátku odmítl kvůli tomu, že v barber shopech viděli pouze možnost, kam investovat peníze, a neměli k tomuto oboru žádný vztah. Právě nadšení je podle franšízora pro úspěch klíčové. Momentálně řeší další dvě žádosti o licence.

Franšízy mají podle Hradila rozhodně smysl a velkou výhodu. "Pokud někomu udělím licenci, dávám mu velkou svobodu v podnikání. Je jen pár věcí, které nesmí změnit, jako je například samozřejmě logo a název firmy. Jinak si mohou udělat vlastní design. Lidem také poskytujeme designéra, se kterým spolupracují. Mohou si tak udělat pobočku ve stylu motorek, boxu, aut nebo čehokoli dalšího," říká Hradil.

Celkově licence stojí 150 tisíc korun. Zájemce si musí ještě vybavit provozovnu, s čímž také pomáhá majitel sítě. Poskytuje za lepší ceny kadeřnická křesla, vysvětlí, jaké smlouvy se mají uzavírat, kolik mít zaměstnanců, a poskytuje také právníky.

Hradil sám prý v prvním roce udělal celou řadu chyb, ze kterých se poučil. Franšízanti se na něj mohou s problémy obracet, i když podle něj mají svou cestu prošlapanou. Navíc dostávají pravidelně školení a i personál je "vycvičen".

Továrna na holiče

Jedním z hlavních problémů pro současné podnikání je podle Hradila najít nové a schopné lidi. Zejména pokud jde o ma­nuální činnosti například v Praze. Vytvořil tak další projekt, který mu tuto překážku pomáhá překonat. Vznikla Barber Academy, která se zabývá proškolováním lidí. Nově je tato akademie akreditována i ministerstvem školství. Zájemci se tak mohou hlásit i do rekvalifikačních kurzů na pozici pánského holiče.

Úplného začátečníka je možné vyškolit za dva až tři měsíce, potom může jít pracovat do jednoho z barber shopů. "Školení je intenzivní a zaměřené hlavně na praxi. Účastník se učí přímo na našich pobočkách. Zatím se nám nestalo, že by nováček zákazníkovi účes zkazil. Vždycky je u něj lektor, který případně střih opraví. Akademii se nyní věnujeme intenzivně, jelikož je to dobrá možnost, jak si vychovat vlastní kvalitní lidi," vysvětluje Hradil a dodává, že na tomto projektu spolupracuje s úřady práce a dalšími institucemi.

Momentálně má The Original Barber přes padesát zaměstnanců, i když je o ně prý velký boj a konkurence se je snaží pravidelně přetahovat.

Pobočky v Ostravě i Liberci

Majitel licence se momentálně chystá otevřít pět stánků v pražských nákupních centrech, další v Liberci a nakonec také dvě pobočky v Ostravě. Mít několik holičství v jednom městě je pro něj výhodné. "Stačí najít jednoho kvalitního manažera, který se o daný region postará," vysvětluje Hradil. V současnosti má The Original Barber 11 stálých poboček a jednu mobilní.

Franšízor ale přemýšlí nad rozšířením. "Mám kolem sebe velmi silný a schopný tým, takže už zvládneme mít třeba 20 poboček a nadále růst. Všechny peníze, které vydělám, hned investuji znovu dál. Zatím se chceme rozšiřovat, dokud to jde," říká Hradil.

Podle něj je v tomto segmentu potenciál pro růst. Lidé vydělávají více peněz, a mohou si tak dovolit služby dražších holičů. Rozvoj barber shopů ale podle Hradila nebude trvat příliš dlouho. "Například v Praze je to již velmi těžké, jelikož jsou barber shopy téměř na každém druhém rohu," vysvětluje.

Do budoucna by se chtěl Miroslav Hradil zaměřit na získávání vhodných lidí, kterým poskytne licenci a kteří by mohli šířit značku The Original Barber do dalších měst, zejména do těch menších. Vyloučená není ani expanze do zahraničí, kdy v úvahu připadá zejména Slovensko či Německo.

"Také přemýšlím nad tím, že bych se částečně pustil do dalšího byznysu. Třeba do gastronomie," říká majitel barber shopu a dodává, že vždycky, když potřebuje vymyslet nějaký koncept, mu pomůže výlet do USA. "Tam získám spoustu nápadů a inspirace. V USA si vyberu, co bych mohl rozjet tady," říká Miroslav Hradil.

Miroslav Hradil, zakladatel barber shopu The Original Barber Foto: HN – Libor Fojtík