Nebraňte se investicím

Barbora Matějková, manažerka franšíz společnosti Triumph

Společnost Triumph vyrostla od roku 1886 z malé jihoněmecké šicí dílny do jednoho z předních světových výrobců dámského spodního prádla. Na českém a slovenském trhu má téměř 25letou tradici a v současné době provozuje 15 franšízových prodejen.

Během této doby společnost spolupracovala s různými obchodními partnery, ti klíčoví se společností pracují dodnes, také především proto, že obě strany dodržují pravidla kooperace. Co ale může spolupráci ohrozit?

Základní pojmy Franšízor

Majitel firmy, který chce expandovat a prodat licence na podnik dalším zájemcům. Franšízant

Zájemce o licenci, který chce podnikat pod jménem franšízora. Master franšízant

Držitel master licence. Buduje a spravuje franšízovou síť na území vymezeném franšízorem, obvykle jde o stát. V rámci svého teritoria funguje master franšízant jako zástupce franšízora – udílí jednotlivé licence a poskytuje příjemcům licencí školicí a jiné služby, včetně podpory. Zdroj: portál Franchising.cz

Třeba nedodržování firemních standardů. Společnost Triumph si svou image buduje již 150 let a od té doby si vytvořila silné povědomí na trhu hlavně díky jednotnému konceptu prodejen, vysokým standardům zákaznického servisu a pečlivě vybíranému sortimentu. Je pro nás důležité, aby franšízový partner tyto standardy respektoval a dodržoval.

Nedodržování těchto pravidel by totiž mohlo poškodit jméno značky. Proto dohlížíme na to, aby naši partneři dodržovali pravidla, ať už směrem k zákazníkům nebo v rámci interních postupů.

Ohrozit spolupráci může i to, když se franšízant brání investicím do inovací, zboží a zaměstnanců. Každý obchodník se snaží, aby generoval co nejvyšší zisk, ale je třeba uvažovat objektivně a nebránit se racionálně investovat do inovací zastaralé prodejny, rozšíření nabídky zboží, které pomohou zvýšit atraktivitu, prestiž prodejny a v neposlední řadě i zisky. A také především do zaměstnanců, na kterých ve velké míře úspěch konkrétního obchodu stojí.

Díky tomu se nejen naše značka, ale i celé podnikání obchodního partnera mohou dál posouvat a je důležité z naší strany tyto investice s franšízovými partnery konzultovat a dále je v nich podporovat.

Ve spolupráci se silnou značkou pomáhá komunikace a sdílení výsledků i potíží. Snažíme se být co nejvíce nápomocni, nejen v tom, aby prodejna vypadala a fungovala podle požadovaných standardů, ale i například s náborem zaměstnanců, finanční analýzou obchodu nebo ve vyjednávání s obchodním centrem.

Franšízant nemusí váhat nabízenou podporu využít, když za ním stojí silný partner, spousta věcí se tím zjednodušuje.

Vnímejte franšízový koncept jako celek

Jiří Rekl, franšízant společnosti Relay

Prodejny Relay provozuji od roku 2004. Upřímně, tuto otázku jsem si nikdy v praxi nepoložil. Z mého pohledu je to z toho důvodu, že prodejny provozuji v souladu s filozofií společnosti Lagardere Travel Retail.

Myslím, že pokud člověk spolupracuje jako franšízant se silnou značkou, musí vnímat brand jako celek, a ne jen svou prodejnu. To může být pro nové zájemce o franšízu úskalím. Pokud přicházejí s představou, jak by co dělali, může je překvapit, že první, co dostanou do ruky, je manuál s pravidly, kterými se musí řídit.

Taková spolupráce má jasně vymezené hranice a franšízant se nemůže rozhodovat vždy podle svého. V jejím průběhu mohou přicházet i taková opatření, která pro jednotlivce nebudou populární, musí je ale vnímat z pohledu celého konceptu a akceptovat je.

Pokud však pochopí, že úspěch velkých značek spočívá v tom, že právě ta pravidla je dovedla tam, kde jsou dnes, má šanci uspět. Cíl obou spolupracujících stran, jak franšízanta, tak franšízora, je společný − být úspěšný.

Tento způsob spolupráce pomáhá v tom, že vím, že se v okamžiku například legislativních změn, které pro podnikatele přicházejí, mohu spolehnout na pomocnou ruku svého franšízanta. Centrála společnosti na svá bedra přebírá kromě jiného například vše, co se týká plnění veškerých zákonů a povinností, které v tomto oboru podnikání přicházejí. Zajistí vše potřebné a připraví tak, abych měl maximální možnou podporu a předala mi hotové řešení.

Mně tento způsob spolupráce vyhovuje a dává mi více prostoru věnovat se zákazníkům. Mít pro ně vždy zboží a služby, pro které si k nám přišli, a to je v každém obchodě základ veškerého úspěchu.

Nedělejte nic za zády franšízora

René Müller, zakladatel a šéf franšízy Faency Fries

Stavíme hodně na lidských vztazích. Naše podnikání vedeme od začátku se společníkem, a tak jak jsme pečlivě vybírali naše zaměstnance, vybíráme i franšízanty. Nejdřív se s nimi seznámíme a až potom probíráme obchodní část.

250

franšízových systémů působí na území Česka. Velké firmy

také spustily svůj franšízový koncept. Jde například o Parky´s společnosti Kostelecké uzeniny nebo Bernard Pub Rodinného pivovaru Bernard. 6432

je počet poboček franšízových firem působících na českém trhu. Zdroj: portál Franchising.cz

Je důležité, abychom věděli, že si lidsky sedneme a že si rozumíme v hlavních bodech naší obchodní filozofie. To se pak vrací v lepší kooperaci při řešení vzniklých problémů a obtíží. Víme, že máme podobný pohled na věci, a to nám pomáhá lépe řešit vše, co přijde.

Zároveň ale odlišujeme obchodní část od té "přátelské", máme jasně daná pravidla, která se musí dodržovat. Franšízanti dostávají franšízový manuál a podepisují smlouvu a to je třeba respektovat. Ve smlouvě se zavazují k tomu, že bez našeho souhlasu nebo vědomí nesmí podnikat nic za našimi zády.

Už se nám stalo, že franšízanti třeba zařadili do nabídky nový nápoj nebo si udělali jinou reklamu ve výloze, aniž by nám to řekli. Zakládáme si na dobrých vztazích, a proto jim říkáme, že obecně je to v pořádku. Ale protože nás o tom neinformovali dopředu, i když bychom jim to rádi povolili, tak porušili smlouvu a musíme to řešit.

Na druhou stranu rozumíme tomu, že se franšízanti učí, nemají tolik zkušeností a jde o postupný proces.

Upozaďte ego a přijměte pravidla hry

Josef Uchytil, franšízant Partners market Turnov

Kouzlo konceptu franšízového podnikání tkví v jeho opakovatelnosti. Ale také v neopakování chyb, kterým se lze vyhnout využitím již mnohokrát prošlapaných cest k úspěchu. Jistě může být velmi zábavné, až vzrušující budovat nový podnik, stavět vše od základů. Stojí to ovšem spoustu energie, času a často i hodně peněz − i ve slepých uličkách číhá množství faktur, které prostě musíte zaplatit, byť nepřinesou nic víc než drahou zkušenost.

Děláte skvěle svou práci, máte svou klientelu, obrat roste. Den má ovšem stále jen 24 hodin a vy už nemůžete domluvit více nových schůzek. Zároveň se chcete dobře starat o své stávající klienty. Rozhodnete se zaměstnat někoho, kdo vám s klienty pomůže. A ejhle, není jako vy, nedává tomu to co vy. Buď se na něj přehnaně spolehnete a jste zklamaní, nebo mu věnujete tolik času, že vám to nedává smysl. A sami to přece zvládnete rychleji a lépe.

A kéž by vaší jedinou starostí byli lidé. Regulátor utahuje kohoutky, jen vědět o všech právních normách a zákonných požadavcích je nadlidský úkol. Potřebujete právníka. Stejně tak zjistíte, že potřebujete někoho jako obchodního ředitele, který bude jednat s obchodními partnery. Dále marketingového spe­cialistu a doslova tým ajťáků. Jste v koncích − pro svou malou firmu potřebujete armádu profíků v oblastech, které zdánlivě s vaším podnikáním nesouvisí. Ano, leccos lze outsourcovat. Ale jen sladit, co a jak potřebujete, kdy a proč, opět stojí spoustu energie, času a peněz.

Start ve franšízovém modelu může podnikateli, který sní o své vlastní firmě, hodně iluzí sebrat. Právě ty vyšlapané cestičky jsou totiž vytesány do manuálů, vnitřních předpisů a systému zapracování. Je dost možné, že to prostě pro vás nebude − protože potřebujete mít nad vším absolutní kontrolu. Pokud ale principy hry pokorně přijmete, můžete z propracovaného systému jen těžit. Nebudete muset vytvářet sofistikované nástroje na evidenci klientů, na tvorbu finančních plánů, na organizaci času apod. Veškerý právní servis dostanete jako na zlatém podnose. Nemusíte mít nutně vše pod kontrolou.

Čeho se tedy vyvarovat při franšízovém podnikání? Stačí se ubránit svému egu a napnout sílu k tomu, aby vámi poskytovaná služba byla opravdu dobrá.

Mezníky franšízového podnikání v Česku 1991

Na český trh vstupuje první franšízový řetězec – McDonald’s. 1993

Založena Česká asociace franchisingu. 2008

Zahajuje provoz specializovaný portál věnovaný franšízingu. 2010

V Česku je 150 franšízových konceptů. 2011

Na českém trhu dominují franšízové koncepty původem z Česka. 2012

Počet franšízových poboček v ČR překročil 5000. 2013

V Česku působí přes 200 franšízových konceptů. 2015

V tuzemsku je 6500 franšízových poboček a 250 franšízových konceptů.

Nejdřív sami, až později s manažerem

Braňo Peľak, manažer franšíz Brick by Brick

Našim franšízantům dáváme jako franšízor ucelený koncept vzdělávání dětí předškolního a školního věku. Franšízanty láká při rozbíhání jejich podnikání ustanovit manažera, který udělá všechno za ně.

Nicméně klíčem k úspěchu je, aby vlastník licence, tedy ten, kdo má největší zájem na fungování, byl také lídrem tohoto podnikání. Jinak se může stát, že firma nemá jasný směr vývoje, a tím pádem není využito plného potenciálu koupené licence. Pokud jako vlastník v počátcích firmu vedu, má citelně lepší výsledky, než když najmu manažera.

U naší franšízy Brick by Brick je nutno dát si pozor na správnou komunikaci konceptu. Lego je spojeno s hrou, a tak si potenciální zákazníci mohou myslet, že jde pouze o to, že si děti odpoledne hrají se stavebnicí. Základem naší franšízové koncepce je však STEM výuka, při níž se děti v prvé řadě naučí něco zajímavého a pak to názorně vidí na lego modelech, které si postaví. V závěru hodiny je pak čas na samotnou hru. To představuje úplně jiný způsob výuky než ten, který známe ze škol, a to je potřeba rodičům vysvětlit.

Potenciální franšízanti jsou často u rozjezdu Brick by Brick nadšeni a chtějí mít vše co nejlépe zařízeno. To ovšem může znamenat značné zvýšení nákladů na začátku podnikání. Franšízantům zdůrazňujeme, že v jednoduchosti je krása, a tudíž není nutno nakupovat kupříkladu drahé zařízení prostorů hned na začátku. I tady platí, že trpělivost růže přináší.

V neposlední řadě je pak u vzdělávání tendence dělat to pro dobrou věc, což je skvělé a plně to podporujeme. Je potřeba si ale uvědomit, že pořád jde o podnikání za účelem zisku. Pokud tedy chceme dlouhodobě vzdělávat děti pomocí Brick by Brick konceptu, musí být firma především výdělečná.

Nenechte se ovlivnit zaměstnanci

Tomáš Krmíček, zakladatel sítě fitness studií Body Express

Nebojte se nechat vést a využít know-how franšízora naplno. Body Express jsou rozlohou malá studia založená na osobním tréninku metodou elektro-myo-stimulace (EMS).

Pro nás jako franšízora znamená podpora jednotlivých EMS studií Body Express to, že se franšízanti mohou soustředit jen na určitý segment z celého spektra firemních procesů, metodiky či managementu. To jim velmi zjednodušuje jejich každodenní podnikání.

Při ročním obratu v řádu nízkých jednotek milionů si studio nemůže dovolit naplno se věnovat mnoha činnostem. Nemá na to lidské zdroje. Proto jsme maximálně zjednodušili proces tréninkové jednotky, odborné, metodické a trenérské dotazy řešíme rovnou z centrály, zajišťujeme intuitivní rezervační systém, kde změny časů zvládá hravě přímo zákazník. Poskytujeme jednotnou grafiku, tiskoviny, kreativu, design a tím šetříme čas i finance svým franšízantům.

Aby partneři využili naplno naše zázemí, musí nám věřit. Vše dohromady dává logiku dlouhodobého udržení zákazníků a efektivního provozu studia. Franšízant by tedy neměl chtít zavádět jiné postupy, jiný průběh EMS procedury, jiný způsob rezervací, nepomůže si. Zhorší se mu výtěžnost i plnění přání klientů.

Neměl by se nechat ovlivnit nikým, kdo nezná strukturu a souvislosti celého provozu pobočky, a to nejen odborné, ale i procesní. Může být sice vystaven tlaku od trenéra, který si myslí, že ví něco lépe než provozovatel, ale neměl by takovému tlaku podlehnout.

U franšízanta není nutné, aby znal metabolické procesy v lidském těle a měl v malíčku kompletní anatomii a fyziologii lidského těla. Když potřebuje odborně vést své trenéry, má na to centrálu. Máme odborníky, kteří se každoročně účastní EMS sympozií, sledují nejnovější vědecké studie a jejich výsledky ve srozumitelné podobě implementují do franšízového konceptu.

Franšízant má své dílčí úkoly, na kterých stojí úspěch jeho pobočky, a vše ostatní by měl s důvěrou nechat na centrále. Pak se mu bude dařit.

