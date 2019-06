HN: Proč je vývoj léku proti Alzheimerově chorobě tak složitý a provází jej tolik neúspěchů?

Téměř za dvacet let selhaly všechny klinické studie na Alzheimerovu chorobu. I nám v Alzheonu trvalo šest let, než jsme našli účinný způsob, jak zabránit tvorbě toxické látky v mozku, která alzheimera způsobuje. Klinická data a studie ukazují, že když buď zabráníme tvoření tohoto toxinu, nebo jej dostaneme z mozku, pacientům tak pomůžeme. Náš výzkum je jeden ze tří, který dokazuje, že to umíme.