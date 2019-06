Novou zkušební laboratoř pro vývoj leteckých motorů otevře v úterý pražské ČVUT v Hradci Králové. Firma GE Aviation Czech v ní bude testovat turbovrtulový motor pro letadla Cessna Denali, se kterým chce prorazit na světovém trhu. Pracoviště se nachází přímo na letišti v Hradci Králové a bude čtvrtou zkušebnou, kterou škola buduje k výuce leteckých expertů. "Věřím, že pomůžeme k transformaci české ekonomiky na ekonomiku s vysokou přidanou hodnotou," uvedl děkan Fakulty strojní ČVUT Michael Valášek.

Původně škola počítala s tím, že projekt zaplatí z valné části z evropských fondů. To se podařilo jen zčásti. Už loni se proto penězi zabýval místopředseda vládní Rady pro výzkum, vývoj a inovace a současný ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček s tehdejší ministryní Martou Novákovou (oba za ANO). "Je to špičkový projekt, který spadá pod radu pro výzkum i pod ministerstvo. Je to vzor toho, jak takové projekty dělat. S čím ale máme problém, je financování projektu," potvrdil Havlíček HN.

Popsal, že stát nabídl škole návratnou půjčku, takže ČVUT může všechno v klidu proplácet. "Je tam přibližně miliardová mezera ve financování, na kterou škola získala dvacetiletý úvěr, splácet by měla začít asi za tři roky," řekl Havlíček.