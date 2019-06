Lidem narozeným v roce 1994 hrozí, že by do penze odcházeli až v 67 letech. Důchodový věk se může také začít zvyšovat tak, aby lidé v penzi strávili čtvrtinu očekávané délky života. Uvádí to úředníci ministerstva práce a sociálních věcí v aktuální Zprávě o stavu důchodového systému, kterou mají HN k dispozici. Podle současných pravidel by přitom Češi neměli chodit do penze později než v 65 letech.