Na návštěvě sousední Severní Koreje nebyl čínský prezident čtrnáct let. Není to náhoda. Rok po cestě prezidenta Chu Ťin-tchaa do KLDR Severokorejci provedli svůj první pokusný jaderný výbuch, se kterým Čína nesouhlasila − v roce 2006. Vztahy se zhoršily a v Pekingu byli naštvaní, že jim jejich spojenec nenaslouchá.