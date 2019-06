Před pár lety se Rusko setkalo s několika šoky, které zhoršily situaci na vnitřním trhu a negativně dopadly i na sociální sféru. Prohlásil to ruský prezident Vladimir Putin během tradiční televizní Přímé linky, když více než čtyři hodiny odpovídal na otázky obyvatel, které mu posílali přes sociální sítě nebo kladli v přímém přenosu z různých míst celého Ruska. Letos proběhl pořad už posedmnácté. Zlé jazyky tvrdí, že otázky i tazatelé jsou pečlivě vybíráni, přesto Přímou linku politologové i novináři pečlivě sledují. Mimo jiné napovídá, co Kreml momentálně považuje za největší problémy.

"Nebyly to vnější šoky spojené s takzvanými sankcemi nebo vnějšími omezeními, ale se situací na trhu, s našimi tradičními vývozními artikly, jako je ropa, plyn, kovy, chemické výrobky," připomněl ruský prezident situaci roku 2014, kdy se cena barelu ropy propadla zhruba z 90 dolarů na necelých 30. Kvůli tomu se propadly příjmy obyčejných Rusů, a jakkoliv podle ruského prezidenta v posledních dvou letech začaly mírně růst, stále ještě nedosáhly úrovně roku 2013.

Vladimir Putin spoluobčanům vysvětlil, že částečně si za své problémy mohou sami. Jejich platy podle ministra financí Antona Siluanova v prvním kvartálu vyrostly o 1,3 procenta. Reálné příjmy ale podle statistického úřadu ve stejném období klesly o 2,3 procenta. Problémem jsou tak podle ruského prezidenta spotřebitelské úvěry. Těch si podle něj Rusové vzali příliš a splátky jim příjmy snižují. "Banky mohou poskytovat úvěry se zajištěním až do výše čtyřiceti procent výplaty, což je bezesporu velké riziko. Podle mého názoru by si toho měla začít všímat centrální banka," prohlásil prezident. Trh se spotřebitelskými úvěry, na kterém úspěšně působí také společnost Home Credit, ovládaná českou skupinou PPF, prošel několika krizemi a odborníci upozorňují, že velké množství dlužníků má pět a více úvěrů.

Jako již tradičně největší radost z Přímé linky s prezidentem měli lidé, kteří byli vybráni k tomu, aby na jejich případě Putin prokázal svůj zájem o problémy obyčejných lidí. V minulých letech to byla třeba řidička v Omsku, která žádala opravu obzvláště velké díry na silnici, nebo dívka prosící Vladimira Putina, aby se přimluvil u maminky, která jí nechce koupit štěňátko. Tentokrát to padlo na důchodkyni ve vesnici Kaskara nedaleko Ťumeně, která si stěžovala, že u nich již dvacet let není tekoucí voda a obyvatelé musí jezdit s barely do okolních vesnic. Gubernátor Ťumenské oblasti v přímém přenosu slíbil, že vodovod bude postaven už příští rok.