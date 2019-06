Na Londýnské konferenci Chatham House, největší mezinárodní akci slavného britského think-tanku, to minulý týden vypadalo téměř jako spiknutí proti Václavu Klausovi staršímu. Téma klimatické změny a jejích dopadů se prolínalo všemi diskusemi od bezpečnosti přes budoucnost Evropské unie, kvalitu vládnutí, vývoj umělé inteligence po nový přístup k investování. "Je to tak silné hnutí zespoda, že to politici nemohou ignorovat," pravil v úvodu konference i bývalý britský konzervativní premiér John Major.

Týden v komentářích HN Máte zájem o informace v širších souvislostech? Zadejte Vaši e-mailovou adresu a každý pátek dopoledne od nás dostanete výběr komentářů, které se během týdne objevily na stránkách Hospodářských novin. Těšit se můžete na komentáře Petra Honzejka, předního ekonoma Tomáše Sedláčka, kardiologa Josefa Veselky a dalších. Výběr pro vás připravuje šéfeditor iHNed.cz Jan Kubita. Přihlášením se k odběru newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení, více informací ZDE. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit. Přihlásit se k odběru