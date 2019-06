Dva roky poté, co vláda zastropovala věk odchodu do důchodu na 65 let, přichází ministerstvo práce a sociálních věcí s analýzou, z níž vyplývá, že by mladší ročníky měly pracovat do 67 let, aby byl důchodový systém udržitelný aspoň do té míry jako dnes. Což mimo jiné znamená, že se důchody budou držet kolem (či spíše) pod úrovní 40 procent průměrné mzdy a že zhruba 15 procent důchodců (podle zprávy MPSV v roce 2035 to bude skoro čtvrtina) bude ohroženo materiální chudobou. A i toto "parádní stáří" by mohlo skončit, pokud se nic nezmění.

