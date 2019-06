Fotograf se dlouze díval do hledáčku, pak zavrtěl hlavou a řekl tu větu, které jsem se bál už od dětství. "Co to máte za výraz?" Usmíval jsem se. Alespoň jsem si myslel, že se usmívám, ale fotografovo polohlasné "proboha…" mě vrátilo do reality. Před objektivem mi to prostě nejde. Asi si moc hlídám mimiku.