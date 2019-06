Na jižní hranici s Guatemalou vyrazí jednotky Mexické národní gardy. Mají za úkol snížit počet migrantů proudících do Mexika a také zasadit ránu převaděčům. Do neděle bude v oblasti působit na šest tisíc členů těchto sil, slíbil ministr zahraničí Marcelo Ebrard.

Mexiko nemá času nazbyt. V nedávno podepsané dohodě s USA se zavázalo výrazně srazit počet migrantů na hranici se svým severním sousedem. Musí to stihnout ve lhůtě 45 dnů. Pokud americký prezident Donald Trump nebude spokojen s výsledkem, je připraven zavést cla na veškeré zboží z Mexika. To by mělo ničivý dopad na tamní ekonomiku.

Mexiko je pro velké množství migrantů tranzitní zemí na cestě do USA. V tomto týdnu jich mexické úřady zadržely téměř 800. Cestovali stísněni v nákladních prostorech čtyř kamionů. Ministr Ebrard řekl, že každý z nich zaplatil pašerákům 3500 až 5000 dolarů, tedy 80 až 115 tisíc korun. Proto chce Mexiko zasáhnout hlavně proti těm, kdo na převozu nelegálně vydělávají.

Přes Mexiko míří hlavně lidé z takzvaného severního trojúhelníku, který tvoří Salvador, Guatemala a Honduras. Prchají před vysokou kriminalitou, chudobou a nedostatkem práce. Trump nově oznámil, že těmto zemím sníží finanční pomoc o stovky milionů dolarů, protože podle něj nedělají dost, aby odliv obyvatel zastavily. Podle jeho kritiků to ale povede pouze k tomu, že se ještě více Středoameričanů rozhodne odejít do jiné, bohatší země.