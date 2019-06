Premiér Andrej Babiš národu oznámil, že jeho hnutí dokázalo aplikovat heslo "Bude líp" do praxe. Dokonce to má prý ověřené odborníky. "Ano, už JE líp. Tak, jak jsme slibovali, že ANO, BUDE LÍP, tak už JE LÍP. Máme to na papíře," napsal Babiš na Facebooku. Potvrzuje to prý květnový průzkum Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd, ze kterého vyplývá, že je polovina lidí spokojená s vlastní životní úrovní i s ekonomikou celkově. Opomněl dodat, že spokojenost lidí je už rok zhruba stejná, takže vlastně líp už bylo i loni. Ale nevadí.

