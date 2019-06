Pivovary Staropramen se staly majoritním akcionářem Pardubického pivovaru. Drží 89 procent akcií. Staropramen tím chce posílit sortiment regionálních značek. S původními většinovými majiteli Pardubického pivovaru už Staropramen podepsal smlouvu o koupi. Pardubický pivovar si zachová vlastní autonomii, zůstane samostatnou akciovou společností s dosavadními zaměstnanci a hospodařením.

Staropramen chce prodeje pardubických piv rozšířit do celé ČR a posílit export, zejména na Slovensko. Potenciál mají podle Staropramenu značky Pernštejn, Taxis a Porter, v celé zemi by měly být ke koupi nejpozději v září.

"Spotřebitel žádá pestrost nabídky, my mu ji chceme dát. Naprostý standard je v restauracích pět šest piv," řekl generální ředitel společnosti Pivovary Staropramen Petr Kovařík.

Majoritními akcionáři Pardubického pivovaru byli od roku 2010 dva podnikatelé. Michal Pátek ­držel 41 procent akcií, Leoš Kvapil vlastnil 40,5 procenta akcií. Zbytek pivovaru vlastní drobní akcionáři. Jednání o prodeji začala asi před rokem a půl.

"Naše zdroje byly omezené. Pro nás je důležité, že budou zachována místa a zajištěny investice," řekl Kvapil. Pokud Pardubický pivovar chtěl docílit celostátní distribuce, potřeboval by investici 100 milionů korun.

Cílem akvizice je do deseti let zdvojnásobit produkci na 160 000 hektolitrů − kolem 80 000 hektolitrů piva ročně uvařili v Pardubicích v posledních letech. Pivo stáčí do sudů nebo lahví, v plastu nebo plechovkách jej nenabízí. Podnik víc produkce uplatní na domácím trhu, okolo 25 000 hektolitrů vyváží do dvacítky zemí.

Ředitelkou Pardubického pivovaru bude Petra Chovancová. Finanční ředitel a jednatel bude Zdeněk Havlena z firmy Pivovary Staropramen, zasedne i v představenstvu. Kvapil v představenstvu zůstane. Volba představenstva je na programu valné hromady příští týden. "Provedeme jen nezbytné změny. Výměnu na pozici ředitele, navazující změny v představenstvu. A začneme obchodně spolupracovat. To je vše. Zaměstnanců ani chodu pivovaru se změna nijak nedotkne," uvedl Kovařík.

Pardubický pivovar vykazoval v posledních deseti letech ztrátu, od zhruba dvou do 7,5 milionu korun. Loni dosáhla asi tří milionů.

Pivovar vznikl v roce 1871. Vyrábí řadu značky Pernštejn, čtrnáctistupňový Taxis nebo Porter, což je tmavé devatenáctistupňové pivo.

Staropramen zkušenost s regionálním pivovarem má, vlastní Ostravar, který vyrábí i speciální piva. Firma je od roku 2012 součástí americké pivovarské skupiny Molson Coors. Pivovary Staropramen koupila od investiční společnosti CVC Capital Partners za 2,7 miliardy eur. V roce 2017 měla firma 1436 zaměstnanců. Staropramen se vyváží do 33 zemí.