Před tři čtvrtě rokem začala platit tvrdší pravidla pro hypotéky, mnohem větší roli než dřív hraje výše příjmu a celkové zadlužení žadatele. Za první čtyři měsíce letošního roku se přísnější podmínky výrazně projevily, podle ukazatele Fincentrum Hypoindex banky na hypotékách rozpůjčovaly o čtvrtinu méně peněz než před rokem. Nyní se však připravují další změny pravidel. Chystaná novela zákona má usnadnit koupi bytu či domu pro mladé lidi do 36 let, naopak by mohla získání vyšší hypotéky ztížit pro starší.

