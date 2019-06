V Česku několik měsíců sílí tlak na to, aby ze zisků bank proudilo více peněz na služby placené z veřejných rozpočtů. Jedním z hlavních argumentů je, že český bankovní sektor je výrazně ziskový, ale velká část profitu na dividendách odtéká ze země, místo aby byla investována zpět do české ekonomiky. Zatímco vládní ČSSD navrhuje banky zatížit sektorovou daní, premiér Andrej Babiš z hnutí ANO chce jít jinou cestou. Navrhl, aby velké tuzemské banky přispívaly do nějaké podoby národního investičního fondu, který by posléze mohl posílit investice do veřejných projektů typu stavby škol, nemocnic či datových sítí.

O zřízení tohoto fondu také intenzivně jednal s šéfy největších tuzemských bank a dalšími zástupci odvětví. Jedním z účastníků byl i John Hollows, generální ředitel ČSOB, jedné ze dvou největších bankovních skupin v Česku. Zkušenost ze zahraničí podle něj ukazuje, že podobný fond může sehrát v ekonomice pozitivní roli. Debata o odlivu dividend by podle něj ale měla brát v potaz investice, které zahraniční akcionáři bank a jiných firem v Česku v minulosti uskutečnili. "Tyto investice vytvořily podmínky pro značný růst ekonomické prosperity v České republice v mnoha odvětvích," říká Hollows v rozhovoru pro HN.