Když Karel Bojda otevře v chladné, vykachličkované místnosti jednu z vysokých nerezových nádrží, vyvane z ní silná vůně. Uvnitř to vypadá, jako by na dně leželo bahno, ale jsou to kvasinky. A nad nimi je průzračná tekutina. Medovina. Podnikatel ji v hale průmyslového areálu v Kuníně na severní Moravě připravuje studeným způsobem.