Hlavní město už má seznam mostů, které chce prověřit, aby se nezřítily, tak jako před půldruhým rokem Trojská lávka. Stejně jako v případě zřícení mostu v italském Janově šlo o takzvané předpjaté mosty, kdy nosnou ocelovou konstrukci obaluje beton. Ocelová lana tak není vidět a mohou být na některých místech zrezlá. Kloknerův ústav nyní pro město sestavil pořadí šedesáti mostů, které by se měly jako nejrizikovější přednostně prověřit. Město také výrazně změnilo způsob oprav − diagnostika bude mnohem podrobnější než dříve a město do ní dá ročně rekordních sto milionů.

V Praze je celkem 760 mostů ve správě Technické správy komunikací, z toho 275 je postavených předpjatou technologií. Podle svého stavu jsou roztříděné do sedmistupňové škály. Jednička a dvojka znamenají bezvadný či velmi dobrý stav, šestka velmi špatný, sedmička havarijní. Právě do dvou nejhorších kategorií je zařazeno 23 mostů. Toto řazení přitom není rozhodující pro určení, kdy projdou kontrolou. Podle ředitele ústavu Jiřího Kolíska je důležitý typ konstrukce a až hloubková kontrola může například zjistit možnou korozi nosných lan.

"Do škály jedna až sedm byly mosty zařazeny podle vizuální prohlídky. Na první pohled může být most super, ale konstrukčně může být velice rizikový, mnohem víc než u mostu, kde je napsán havarijní stav," vysvětluje Kolísko. "Není to tak, že to někdo prohlédne z dálky dalekohledem. Doporučujeme, aby prohlídka byla podrobná z plošiny, aby si prohlížející mohl na konstrukci sáhnout a případně vidět mikrotrhliny a korozní stav," popisuje Kolísko.

Nejdůležitější mosty, zejména ty přes Vltavu, ale město začalo prověřovat už dříve. Končí například diagnostický průzkum Barrandovského mostu a připravuje se projekt jeho rekonstrukce. "Oprava by mohla začít již příští rok," uvedl náměstek pražského primátora pro dopravu Adam Scheinherr. Během dvou letních víkendů pak bude kvůli zkouškám uzavřen lanový most na Jižní spojce.

Během prázdnin by měly být k dispozici také výsledky diagnostiky Hlávkova mostu. Protože je most památkově chráněný, město čeká debata s památkáři o podobě rekonstrukce. Původní projekt, který byl připraven před dvěma lety, narazil právě u památkářů, protože počítal se zbouráním všech oblouků.

V uplynulých týdnech provedli experti zátěžové testy Palackého mostu. Teď zkoumají i most Legií a na řadě je i Čechův most. „Ten prošel rekonstrukcí před deseti lety a vůbec se nepovedla, teče do něj,“ konstatoval náměstek.

Letos budou prozkoumány také mosty, které jsou ve škále zařazené jako dobré či uspokojivé – tedy označené trojkou či čtyřkou. Jsou to například mosty na Türkově ulici na Chodově či Vyskočilově v Michli.

„Do diagnostiky půjde ročně okolo sto milionů korun, což je rekordní částka,“ uvedl Scheinherr. Město podle něj výrazně změnilo způsob oprav – diagnostika bude mnohem podrobnější než dříve. V minulosti se totiž podle Scheinherra stávalo, že se projekt rekonstrukce upravoval až podle zjištění během samotných prací. „My tomu předcházíme, děláme podrobné diagnostiky a poté podrobný projekt,“ uvedl.

Každý rok by město podle návrhu Kloknerova ústavu mělo prověřit dvacet mostů. Většímu počtu brání nejen to, že prohlídky mají být důkladné, ale také nedostatek lidí. „Obecně je nedostatek projektantů a diagnostiků a nejsou ani kapacity firem, které by ji dělaly. Například TSK má jen jednoho člověka, který může dělat diagnostiky,“ vysvětluje Scheinherr.