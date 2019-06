Některé momenty české politiky musí u vnějšího pozorovatele vyvolávat pobavený úsměv. Třeba když ČSSD pohrozila, že odejde z vlády, pokud poslanci ANO pomohou zvolit do rady České tiskové kanceláře nominanda SPD, konspiračního teoretika a křesťanského fundamentalistu Michala Semína. Je to na první pohled humorné: sociálním demokratům nevadí trestně stíhaný premiér v brutálním střetu zájmů. Pokorně snáší, když Andrej Babiš tuneluje jejich program. A skousnou, že si do vlády nemohou jmenovat, jakého ministra chtějí. A teď se postaví na zadní u jednoho člena sedmičlenné rady ČTK. Je to trochu, jako by se manželka nechala rutinně tlouct od partnera a pak by řekla, že zásadním důvodem pro rozvod bude, když nechá pod gaučem špinavé fusekle.

Jenže je tady i druhý pohled, k ČSSD shovívavější. Ať to vypadá sebekomičtěji, je dobře, že se nakonec odhodlala začít bránit média veřejné služby. Ve sněmovně existuje neformální koalice ANO, SPD a KSČM, disponující 115 hlasy, která jde nezávislým veřejnoprávním médiím po krku. Značná část jejích poslanců by byla nadšená, kdyby to u nás fungovalo podobně, jako si to zařídil Babišův přítel Viktor Orbán v Maďarsku nebo Jaroslaw Kaczyński v Polsku. Veřejnou službu chápou tak, že by média měla veřejně sloužit jejich zájmům. Nebo aspoň nepřekážet. Podle toho dosud doplňovali mediální rady. Do rady ČTK se dostal dezinformátor a "kritik" České televize Petr Žantovský. Do Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Ladislav Jakl, který chce veřejnoprávní média rovnou zrušit. Nedá se opomenout ani čerstvý radní RRTV Vadim Petrov, ten se na sociálních sítích strefuje do ČT, aniž by ostatním vysílatelům věnoval i jen zlomkovou pozornost. Všechny s vrcholnou pravděpodobností (volba je tajná) dostala do funkcí právě neformální koalice.

Pokus prosadit Semína byl vrcholem tohoto trendu. Nejde ani tak o jeho názory, přestože i ty jsou pozoruhodné. Semín například považuje "liberalismus" za sprosté slovo. Tvrdí, že při útoku z 11. září musely být ve hře také zájmy někoho jiného než pachatelů z islámského prostředí. A vystupuje jako představitel antijudaismu, což býval historicky vždy stavební kámen antisemitismu. Spojencům ANO, SPD a KSČM se ale Semín hodí nikoli kvůli svým názorům. Ale proto, že bizarní vidění světa je pro něj základnou k útokům na současnou podobu veřejnoprávních médií. Semín by tak mohl posloužit jak cílům Tomia Okamury, tak Babiše. Jak napsal katolický kněz Tomáš Petráček: "Tohle jsou ty nenápadné souboje u mantinelu, kde se ve skutečnosti často láme hokejový zápas. Pokud do rady veřejnoprávní instituce pronikne další extremista tohoto kalibru, brzy bude s veřejnoprávními médii konec." Čímž se dostáváme k tomu, že odpor ČSSD vůči Semínovi není až tak komický. Nejde o to, zda bude v radě ČTK o jednoho netolerantního fundamentalistu více nebo méně. Jde o média veřejné služby jako taková. Pokud by dál v tajných hlasováních o složení rad Babišovi lidé hlasovali spolu s SPD a komunisty, byla by tichá destrukce nezávislých veřejnoprávních médií brzy realitou. Sociální demokraty lze za odpor vůči postupnému útoku neformální koalice ANO, SPD a KSČM pochválit. Škoda, že nepřišel dřív.

Neznamená to ale, že nezávislá veřejná služba má vyhráno. Babiš sice nyní couvnul a prohlásil, že jeho poslanci dostanou pokyn Semína nevolit. Ale s blížícími se sněmovními volbami bude pokušení dostat veřejnoprávní média pod kontrolu růst. V případě České televize stačí k pádu současné rady, a tedy volbě nového, "loajálního" ředitele, neschválení výročních zpráv, které leží ve sněmovně. Lze to ovšem udělat i méně nápadně. Na jaře se bude obměňovat hned třetina radních ČT. O rok později skončí mandát další třetině. Radní volí sněmovna, takže pokud se ANO, SPD a KSČM rozhodnou ovládnout do voleb ČT, nikdo jim v tom nezabrání. Pokud následkem toho odejde ČSSD z koalice, může to už být Babišovi, na rozdíl od nynějška, jedno. Do voleb to s pomocí prezidenta nějak doklepe a pak se neformální koalice ANO, SPD a KSČM klidně může překlopit v koalici formální…

