Zákaz vstupu do Česka, zmražení bankovních kont a odebrání majetku by mohly postihnout cizince, kteří se dopustili porušení lidských práv. Česko by se tím stalo sedmou zemí na světě, která přijme obdobu takzvaného Magnitského zákona, jenž takové lidi postihuje. Návrh zákona nyní dokončuje pirátský poslanec Jan Lipavský, sněmovna by se jím měla zabývat na podzim. Podpořit by jej mohli i zástupci vládní koalice ANO a ČSSD.