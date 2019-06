Bude to velké. V neděli se na Letné velmi pravděpodobně uskuteční největší demonstrace v Česku od roku 1989. Řečníci pozvaní spolkem Milion chvilek pro demokracii zopakují vše, co už víme a co je nepochybně smutnou pravdou: premiér obviněný z dotačního podvodu, kvůli jehož střetu zájmů Česko možná přijde o stamiliony z evropských dotací, by měl odstoupit. Instalace nové ministryně spravedlnosti blízké Hradu, která chce kvaltem měnit justiční pořádky, je podezřelá a s ministryní bychom se zase měli co nejrychleji rozloučit. Podpora vlády od extremistických stran je odpudivým dárkem ke 30 letům od obnovení demokracie. A jistě se toho najde ještě mnohem více.

